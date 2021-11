법원, 박유천 방송 출연·연예활동 금지 가처분 인용

[아시아경제 최석진 법조전문기자] 가수 겸 배우 박유천씨의 방송 출연과 연예활동을 금지시켜달라는 매니지먼트사의 가처분 신청이 받아들여졌다.

10일 서울중앙지법은 박씨의 매니지먼트를 위탁받은 예스페라가 박씨를 상대로 낸 방송 출연·연예활동 금지 가처분 신청을 인용했다.

재판부는 "본안 판결이 확정될 때까지 피신청인(박유천)은 예스페라 이외의 제3자를 위한 음반·영상의 제작, 홍보, 선전, 캐릭터 사업, 출연 업무, 연예활동을 해서는 안 된다"고 결정했다.

박씨의 소속사인 리씨엘로는 박씨의 동의 하에 2020년부터 2024년까지 독점적 매니지먼트 권한을 예스페라에 위임했다.

하지만 소속사와 갈등을 빚은 박씨는 예스페라를 상대로 전속계약 해지를 통보하고 다른 회사와 일본 팬미팅 등을 추진했다.

지난 8월 이중계약 논란이 불거짐에 따라 예스페라는 박씨를 상대로 방송 출연과 연예활동을 금지시켜달라는 가처분을 법원에 신청했다.

박씨 측은 예스페라가 전속계약 의무를 위반했고, 정산의무를 불이행하는 등 신뢰관계가 깨진 게 전속계약 해지를 통보한 이유라고 주장했지만, 재판부는 이 같은 점이 충분히 소명됐다고 보기 어렵다고 판단했다.

박씨는 마약 투약 혐의로 지난 2019년 7월 집행유예를 선고받은 뒤에도 국내·외에서 음반 발매와 공연 등의 활동을 이어가고 있다.

