'아동안전지킴이집' 위치 확인 손쉽게…서울경찰청·네이버·서울시 협력

네이버 지도, 스마트서울앱에서 검색

[아시아경제 이관주 기자] 서울경찰청은 네이버·서울시와 협력해 아동안전지킴이집 위치정보 서비스를 제공한다고 11일 밝혔다.

PC나 스마트폰으로 네이버 또는 '스마트서울맵'의 검색창에 '아동안전지킴이집'을 검색하면 서울 시내에 있는 아동안전지킴이집 위치를 확인할 수 있다.

2008년부터 시행된 아동안전지킴이집은 아동이 자주 다니는 통학로나 공원 주변 업소 등을 지정해 위급 시 아동을 보호하고 관할 경찰서나 112신고를 통해 경찰에 인계하는 아동 긴급보호소 역할을 한다. 현재 서울시내에는 편의점·약국·문구점·상가 등 총 1357개소가 지정돼 운영 중이다.

그간 아동안전지킴이집 위치정보를 제공해주는 대중적 시스템이 없어 위치 파악에 어려움이 있었지만, 이번 경찰과 네이버·서울시와의 협력을 통해 앞으로 손쉽게 학부모들이 자녀의 통학로에 아동안전지킴이집 위치를 알 수 있을 것으로 기대된다.

최관호 서울경찰청장은 "이번 시스템 개선을 계기로 많은 시민이 아동안전지킴이집을 적극적으로 활용하길 희망한다"며 "자치경찰 시대를 맞아 서울시, 관계기관과의 면밀하고 세심한 협력활동을 통해 시민들이 피부로 체감할 수 있는 촘촘한 사회안전망을 만들기 위해 노력하겠다"고 말했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr