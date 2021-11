광주 찾아 사과한 윤석열에…이재명 "가짜 사과 아니길"

이재명 "국민의힘 내부 5·18 망언자 제명해야"

[아시아경제 허미담 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 '전두환 옹호' 발언으로 물의를 빚은 이후 22일 만인 10일 직접 광주를 찾아 사과했다. 이에 이재명 더불어민주당 후보는 "가짜 사과는 아니길 바란다"며 야당 내 5·18 관련 막말 인사를 제명할 것을 촉구했다.

이 후보는 이날 자신의 페이스북에 '탄핵과 광주의 강을 모두 건너시길 바랍니다'라는 제목의 글을 올려 "건전한 야당이 나라를 살린다. 야당이 건전한 정책경쟁과 합리적인 대안 제시에 집중한다면 여당과 정부가 게으름을 피울 수 없기 때문"이라며 말문을 열었다.

그는 "야당이 여당의 실책을 기다리고 정쟁에 모든 힘을 기울인다면, 나라와 민족의 미래는 밝지 않다"라며 "대선을 분노와 복수가 난무하는 서부 활극이 아니라 미래와 정책을 경쟁하는 민주광장으로 만들어야 하는 이유가 여기 있다"고 말했다.

이어 "오늘 윤 후보께서 광주에 가셔서 사과했다고 한다. 그동안 국민의힘이 보여줬던 가짜사과, 광주에 가서는 사과하고 서울에 와서는 국회의원들의 광주 망언 방치하고 진상규명을 방해하는, 그런 가짜사과가 아니길 바란다"고 지적했다.

또 이 후보는 "오늘 사과가 국민의힘이 '광주의 강'을 건너는 신호탄이라는 것을 보여주길 바란다"며 "광주와 5·18에 대한 사과는 국민의힘이 그동안의 잘못된 일들을 바꾸는 구체적인 행동을 실천할 때 진정한 완성체가 될 것"이라고 강조했다.

아울러 그는 "국민의힘 내부의 5·18 망언자를 제명해야 한다. 헌법 전문에 광주 5·18 정신을 넣겠다는 약속을 지켜야 한다"라며 "전두환의 국가장과 국립묘지 안장 반대 법안을 통과시켜야 한다. 5·18 진상규명과 책임자 처벌에 적극 협력해야 한다"고 강조했다.

끝으로 그는 "이번 기회에 국민의힘과 윤 후보께서 '탄핵의 강'과 함께 '광주의 강'도 낙오자 없이 완벽하게 건너시길 바란다"며 "그리고 복수의 정쟁이 아니라 미래의 정책으로 경쟁하는 대선을 만들었으면 한다. 이것이 저와 윤 후보가 해야 할 역사적 사명이라고 믿는다"고 말하며 글을 마무리했다.

앞서 윤 후보는 이날 오후 광주 국립 5·18 민주묘지에서 "제가 대통령이 되면 슬프고 쓰라린 역사를 넘어 꿈과 희망이 넘치는 역동적인 광주와 호남을 만들겠다"고 말했다.

이어 "광주의 아픈 역사가 대한민국의 자랑스러운 역사가 됐고 광주의 피가 대한민국의 민주주의를 꽃피웠다"며 "그러기에 이 시대를 사는 우리는 모두 5월 광주의 아들이고 딸"이라고 강조했다.

윤 후보는 이날 5·18 민주묘지 추모탑에 헌화·분향하려 했으나 반대하는 시민들에 가로막혀 추모탑 입구 참배광장에서 묵념으로 참배를 대신했다.

그는 참배를 마친 후 기자들과 만나 "오늘 이 순간 사과드리는 것으로 끝나는 게 아니라 상처받은 국민, 특히 광주 시민 여러분께 이 마음을 계속 갖고 가겠다"고 밝혔다.

