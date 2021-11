[내일날씨]서울 최저기온 0도 등 아침 영하권…추위 이어질듯

[아시아경제 이관주 기자] 목요일인 11일 중부지방과 경북 북부 내륙지방 아침기온이 0도 안팎까지 떨어지는 등 추위가 이어진다.

기상청에 따르면 11일 아침 최저기온은 영하 3도~영상 9도 사이로 10일보다 더 떨어진다. 주요도시 예상 최저기온은 서울 0도, 인천 4도, 대전 3도, 광주 7도, 대구·울산 6도, 부산 8도 등이다.

경기 과천·의정부·고양·파주·동두천·연천·포천·가평·남양주·의왕·용인·이천·광주·여주, 강원 철원·화천·인제·양구·춘천·홍천·횡성·정선·평창·대관령·태백, 충북 음성·제천 등의 아침 최저기온은 0도를 밑돌겠다.

낮 최고기온은 7~14도로 10일(5~14도)보다 조금 높다. 주요도시 예상 최고기온은 서울·인천 9도, 대전 11도, 광주 12도, 울산 13도, 부산 14도 등이다.

11일은 전국이 대체로 흐린 가운데 경기 남부지역과 충청, 전라, 경북·경남서부 내륙지역과 제주엔 비가 예보됐다. 10일까지 포함한 강수량은 충남 서해안과 전북, 제주는 5~20㎜, 충남 내륙지역과 전남은 5~10㎜, 인천과 경기 남부지역, 경북·경남서부 내륙지역은 5㎜ 미만으로 예상된다.

이번 추위는 당분간 이어질 전망이다. 우리나라 북쪽에 찬 공기를 동반한 저기압이 자리잡아 찬 공기가 계속 유입되는 상황이다.

