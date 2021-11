코난테크놀로지, 코스닥 간다… IPO 첫 관문 기술성 평가 AA·A 통과, 인공지능 기술력 입증

코난테크놀로지, 코스닥 기술특례 상장 위한 기술성 평가에서 AA·A등급으로 통과

코스닥 기술특례상장을 위한 기술성 평가에서 인공지능 소프트웨어 전문기업 코난테크놀로지가 AA와 A등급으로 통과했다고 밝혔다.

코스닥 기술특례상장을 위해서는 한국거래소에서 지정한 전문 평가기관 2곳의 기술성 평가에서 A등급과 BBB등급 이상을 받아야 한다. 코난테크놀로지는 기술의 완성도, 경쟁우위, 인력 수준, 기술제품의 성장 잠재력 등 다방면에서 우수한 평가를 받으며 한국기업데이터와 나이스디앤비에서 각각 AA와 A등급을 받았다.

코난테크놀로지는 한국투자증권을 상장주관사로 선정한 뒤 빠른 시일 내 상장예비심사 신청서를 제출할 예정이다.

1999년 설립된 코난테크놀로지는 '사람처럼 보고, 듣고, 이해하고, 말하는 AI'를 실현하고 인간의 언어와 동영상 속 의미를 이해하는 인공지능 기술 상용화에 집중하고 있다. 사람의 의도와 문서를 이해하는 텍스트 제품과 서비스, 동영상의 맥락을 이해하는 제품과 서비스를 제공하고 있으며 2018년부터 연 평균 18%의 매출 신장을 보이며 꾸준한 성장세를 이어가고 있다.

코난테크놀로지 김영섬 대표는 “올해부터 기술성과 시장성 평가 항목이 늘어나고 기준이 엄격해진 가운데 코난테크놀로지가 보유한 인간 언어와 동영상에 관한 인공지능 기술력에 대해 높이 평가받아 기쁘며, 앞으로도 지속적인 연구개발을 통해 최고의 인공지능 전문기업의 위치를 확고히 하겠다.”고 전했다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr