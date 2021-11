세대공감 월경토크 ‘월경 재잘 여행’을 진행한 경기상상캠퍼스 입주단체

여성은 대부분 평균 35년 동안 월경을 한다. 이들에게는 '월경 유경험자'라는 유대감과 공통점이 있다. 동시에 막 월경을 시작한 10대와 완경을 맞이한 50대에게는 또 다른 이야기가 있고, 각기 다른 공감대가 필요하다.

<월경 재잘 여행>이라는 주제로 현장 토크와 영상을 제작하는 프로젝트가 진행되었다.

"35년의 여정, 삶에 주어진( ) -우리들의 월경 이야기" 프로젝트 팀은 깊은 공감대 형성을 위해 10대에서 50대까지 연령별 4개의 그룹을 편성했다. 비슷한 연령대가 생각하는 저마다의 월경을 사회에 드러내어 모두가 공감하고 고민할 수 있는 문제를 다룬다.

가장 먼저 초경 나이에 가장 근접한 10대 그룹이 모였다. 토크 참여자는 평소 월경에 대해 궁금했던 점과 학교나 가정에서 경험한 에피소드를 여과 없이 드러냈다. 토크에는 남학생이 함께 참여해 그동안 접하지 못했던 월경용품을 만져보고, 월경에 관한 질문에 대해 함께 고민해 보기도 했다.

2-30대 그룹은 더욱 깊이 있는 대화가 오갔다. 환경을 위한 다회용 월경용품부터 월경 체험을 해본 남성까지 그들의 경험을 아낌없이 나누었다. 자신이 생각하는 월경과 사회에서의 인식에 대해 이야기하고 함께 공감했다.

월경을 진행 중이며 동시에 완경을 앞두고 있는 40대는 모두에게 공감이 되는 이야기가 돋보인다. 자신의 초경을 회상해 보고 얼마 전 초경을 시작한 딸에 대한 이야기도 오갔다. 가정을 이룬 여성으로, 그리고 긴 월경을 겪은 여성으로써의 이야기를 솔직하게 녹여냈다. 특히 "성별을 떠나 '우리'라는 개념을 가지고 사회에서 관심도가 높아졌으면 좋겠다. 다른 이들의 경험을 들으며 배우고 생각의 변화가 올 수도 있는 뜻깊은 자리여서 좋은 시간이다."라는 마음을 전달했다.

완경을 맞이한 마지막 4-50대 그룹은 가장 활발한 대화가 오갔다. 완경 전/후 자신에게 나타난 심리·신체적 변화에 대해 이야기하며 깊은 속내를 털어놓았다. 같은 완경을 겪지만 각기 다른 변화에 대해 놀라워하며 동시에 크게 공감하는 분위기가 고조됐다. 참여자는 "이제 월경 없는 세상에서 신나게 살아보자", "지금 내 몸도 여전히 사랑한다"라고 뜻깊은 소감을 전했다.

2021 경기상상캠퍼스 입주단체 협력프로젝트로 기획된 본 프로그램은 '(주)달고리, 재재상점, 소요컴퍼니, 세컨드크랙'이 주축이 되어 진행한다. 영상은 각 기업의 SNS 채널 및 유튜브에서 확인할 수 있다.

