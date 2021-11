"학교도 일상 회복 코앞인데" 학생 확진자 증가…전면 등교 문제없을까

전면 등교 앞두고 학생 확진자 대폭 증가…지난 4~8일 일 평균 305.8명 꼴 확진

학교 내 집단감염도 줄이어…신규 집단감염 중 28.3%가 학교서 발생

교육부, 수능 대비 학교 특별 방역 기간 운영

[아시아경제 박현주 기자] 학교 내 단계적 일상회복이 코앞으로 다가온 가운데 학생 확진자가 폭증하고 있어 시민들의 우려가 커지고 있다.

11일 교육부에 따르면 오는 18일 예정인 대학수학능력시험 이후인 22일부터 교육분야 일상회복이 시작된다. 수도권에서도 전면 등교가 허용되고 모둠·토론수업이나 소규모 체험활동 등 교과·비교과활동도 확대될 예정이다.

문제는 방역 상황이 갈수록 악화하고 있다는 점이다. 백신 접종률이 낮은 소아·청소년을 중심으로 확산세가 이어지면서 학교 일상회복에도 빨간 불이 켜졌다. 이날 '안전한 수능, 수도권 전면등교 준비를 위한 방역대책회의'에 참석한 유은혜 부총리 겸 교육부 장관에 따르면 소아청소년 백신 1차 접종률은 24.7%에 그친다.

2학기 등교 시작 이후 줄곧 80%대를 유지하던 등교율은 80% 아래로 떨어졌다. 지난달 18일 83.1%였던 등교율은 지난달 25일 82.0%, 지난 1일 81.5%로 점차 낮아졌고, 이후 1주일 만인 지난 8일에는 79.2%를 기록했다.

그러나 학생 확진자 10명 중 7명 이상이 수도권에 집중돼 있어 당분간 전면 등교 시행은 어려울 것이라는 지적이 나온다. 지난 4~8일 동안 학생 확진자는 1529명으로, 하루 평균 305.8명이 확진된 셈이다. 이 가운데 수도권 확진자는 전체의 74.2%(1134명)에 달한다.

학교 내 집단감염도 속출하고 있다. 9일 질병관리청에 따르면 2주 동안 발생한 신규 집단감염 사례 총 166건 가운데 교육시설이 47건(28.3%)으로 가장 많았다.

지난달 31일 최초 확진자가 발생한 서울 마포구의 한 중학교에서는 9일 신규 확진자 4명이 추가로 나와, 관련 누적 학생 확진자가 29명으로 늘었다. 서울 강남구의 한 고등학교에서도 지난 6일 첫 확진자 발생 후 총 12명이 집단감염돼 인근 대치동 학원가까지 방역 비상이 걸렸다.

이밖에도 충북 청주에서는 지난달 26일 한 중학교 학생 2명이 최초로 확진 판정을 받은 이후 지속해서 전파가 이뤄져 총 12개 학교에서 30여명이 집단감염되는 일이 발생했다. 확진된 학생들은 PC방과 노래방 등에서 함께 어울렸던 것으로 파악됐다.

이에 시민들의 우려도 점점 커지고 있다. 한 누리꾼은 댓글을 통해 "코로나 후유증이 만만치 않다는데 당장 등교가 급한가 싶다. 애들 아직 백신 2차 접종까지 안 끝낸 거 아닌가"라고 지적했다. 또 다른 누리꾼도 "백신도 안 맞은 미성년자들 한 반에 2∼30명씩 모이게 하는 게 맞나 싶다. 백신 안 맞으면 코로나 증상 더 심각하다는데"라고 걱정을 표했다.

한편 학교 방역에 대한 불안감이 커지자 교육부는 정부서울청사에서 '안전한 수능, 수도권 전면등교 준비를 위한 방역대책회의'를 열고 수능 대비 수도권 지역 코로나19 대응상황 등을 점검했다. 지난 4일부터는 수능을 대비해 학교 특별 방역 기간을 운영하고, 아울러 입시학원과 학생들이 주로 이용하는 PC방, 노래방 등의 시설도 집중 점검했다.

박현주 기자 phj0325@asiae.co.kr