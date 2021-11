'산업용→차량용' 전환 허용 가닥…요소수 제조기준 완화 검토

산업용, 차량용 비해 불순물多

환경부 전환 기준 제시전까진

요소수 추가 확보 물량 불투명



산업부문 재고도 15일치에 불과

차량용으로 전환땐 산업용 부족 우려



순도 낮은 요소수 장기간 사용땐

배출가스저감장치 고장 유발 우려도

[아시아경제 주상돈(세종)·이기민 기자] 정부가 산업용 요소수를 차량용으로 전환할 경우 제조기준을 완화하는 방안을 검토하고 있는 것으로 10일 확인됐다. 전환 가능 여부에 대한 분석을 진행 중인 상황에서 기준완화를 함께 검토하고 있는 것은 일단 전환을 허용하는 쪽으로 가닥을 잡은 것으로 해석할 수 있다. 차량용 요소수 공급물량이 늘어날 가능성은 크지만 실효성 여부는 여전히 의문이다.

환경부 관계자는 "산업용 요소와 요소수 시료를 확보해 성분을 시험·분석했고, 현재는 실제 자동차에 주입해 오염물질 배출 농도 등을 분석하고 있다"면서 "산업용을 차량에 사용할 때 적용하는 제조기준 조정도 함께 검토하고 있다"고 말했다.

차량용 요소수 제조 기준은 대기환경보전법을 근거로 환경부령으로 정하고 있다. 차량용 요소수로 사용하려면 총 18개 기준을 충족해야 한다. 우선 요소 함량은 적어도 31.8% 이상이고 33.2%를 넘으면 안 된다. 또 발암물질인 알데히드는 1㎏당 5㎎을 넘지 않아야 한다. 이외에 철과 구리, 크롬, 니켈 등도 기준치 이하여야 차량용으로 제조·사용할 수 있다.

반면 산업용 요소수는 특별한 기준이 없다. 이 탓에 산업용 요소수는 상대적으로 순도가 낮고 불순물이 많은 것으로 알려져 있다. 산업용을 차량용으로 사용하는 것이 가능하다고 판단돼도 기존 차량용 제조기준을 산업용이 충족하기 어렵기 때문에 환경부가 제조기준 완화도 검토하고 있는 것이다.

정부가 전환 사용을 허용하고, 제조 기준을 낮춘다고 해도 문제는 남는다. 우선 이를 통해 어느 정도의 차량용 요소수를 추가로 확보할 수 있을지가 불투명하다. 정부 관계자는 "전환 가능 여부와 함께 제조기준을 얼마나 낮추느냐에 따라 차량용으로 공급할 수 있는 요소수 물량을 추산할 수 있다"며 "또 현재 산업부문 재고가 평균 15일치라는 점을 감안하면 산업용을 차량용으로 전환 공급하는 경우 산업부분의 요소수 부족현상이 벌어질 수 있다"고 말했다.

순도가 낮은 요소수를 차량에 사용할 경우 차량고장이 유발될 가능성도 있다. 이호근 대덕대 자동차학과 교수는 "산업용 요소수를 차량으로 전환할 경우 성능이 다소 떨어질 수는 있지만 당장 쓰는 데는 지장이 없을 수 있다"며 "하지만 산업용의 경우 자동차용보다 순도가 떨어질 수 있어서 장기간 사용했을 때 착염 현상, 고장의 원인이 될 가능성이 있어 또 다른 사회적 문제를 야기할 수 있다"고 지적했다. 산업용 요소수로 인해 배출가스저감장치(SCR)가 고장이 났을 때 자동차 제조사와 차주, 정부 등이 원인 소재를 두고 갈등을 벌일 수 있다는 얘기다.

