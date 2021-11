‘더샵 송도엘테라스’ 금일 10일(수) 계약일정 돌입

청약에서 약 1만 5,000명이 몰려 계약에서도 순항 전망… 미래가치 누릴 기회

인천광역시 연수구 송도동에 들어서는 ‘더샵 송도엘테라스’가 금일 10일(수) 오피스텔 계약을 진행한다.

지난 8일(월) 당첨자 발표를 진행한 ‘더샵 송도엘테라스’는 금일 10일(수)부터 11일(목)까지 이틀 간, 오전 9시 30분부터 오후 5시까지 견본주택 방문을 통해 정당계약을 진행할 수 있다. 견본주택 방문은 홈페이지에서 사전예약 접수 후 방문이 가능하다.

‘더샵 송도엘테라스’는 지난 3일(수) 진행한 오피스텔 청약에서 우수한 성적을 거뒀던 만큼 계약에서도 순항할 것으로 보인다. 총 144실 모집에 1만 5,077명의 청약자가 몰려 평균 104.7대 1, 최고 443.5대 1을 기록했던 만큼 오피스텔 계약도 빠르게 마감될 것으로 전망된다.

정당계약을 진행하는 ‘더샵 송도엘테라스’는 송도 7공구의 입지적 가치, 개발호재, 우수한 상품성이 더해져 견본주택 방문객들로부터 호평을 받기도 했다. 단지 인근으로 국내 대형 바이오기업의 이전은 물론, 바이오 관련 시설, 대학 등이 조성될 계획이다. 또한 GTX-B노선 등 교통망 확충에 대한 호재도 꾸준히 이어지고 있다.

우수한 상품설계도 주목 받았다. 오피스텔에 전 호실 대형 테라스와 홈 사이즈 세대마당(일부 호실), 세대 창고가 제공돼 상품 경쟁력도 갖추고 있으며, 더욱 넓은 공간감을 경험할 수 있는 차별화된 5Bay 판상형 맞통풍 구조와 트렌디한 이면개방 설계(일부 호실)가 적용된다. 여기에 분양가가 약 6억 4,800만원부터 8억 4,700만원까지 형성돼 있어 주변 시세 대비 약 2억원 정도 낮은 합리적인 가격으로 분양된다.

송도를 대표하는 상권인 트리플스트리트와 바로 맞닿은 입지여건도 갖춘다. 트리플스트리트는 쇼핑, 영화관, F&B 등 여가, 문화, 먹거리 등의 시설이 다수 위치해 있고, 현대프리미엄아울렛과 홈플러스도 가깝다. 이러한 까닭에 ‘더샵 송도엘테라스’의 입주민들은 단지 내 상업시설을 비롯해 단지 주변에서 생활/문화 인프라들을 이용할 수 있다.

분양 관계자는 “더샵 송도엘테라스는 탁월한 입지, 높은 미래가치, 완성도 높은 상품설계를 갖춰 입주민들은 높은 주거만족도를 경험할 수 있을 것”이라며, “분양가도 합리적으로 책정돼 청약에서도 좋은 성적을 거뒀던 만큼 계약에서도 순항할 것”이라고 전망했다.

한편, ‘더샵 송도엘테라스’는 인천광역시 연수구 송도동 일원에 들어서며, 오피스텔은 전용 84㎡, 지하 2층~지상 17층, 상업시설은 지상 1층~2층의 81실 규모로 지어진다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr