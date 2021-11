박주봉 "안전한 식수 중요하지만 과도한 규제는 풀어야"

환경부 한강유역환경청과 규제개선 간담회 가져

[아시아경제 김종화 기자] 박주봉 중소기업 옴부즈만(차관급)은 10일 "안전한 식수를 공급하기 위해 한강 상수원 상류에 대한 일부 규제는 불가피한 측면이 있지만, 현실에 맞지 않는 과도한 규제는 적극 개선할 필요성도 크다"고 말했다.

박 옴부즈만은 이날 경기 하남시 한강유역환경청에서 열린 '중소기업·소상공인 규제 개선 간담회'에서 이같이 말하고, "공익과 사익을 잘 판단해 개선할 것은 과감히 개선하는 방향으로 환경부와 적극 협의하겠다"고 밝혔다.

이날 간담회에는 박주봉 옴부즈만, 조희송 한강청장과 한강청 소관 국장, 환경부 담당 사무관, 자치단체 관계자 등이 참석한 가운데 중소기업·소상공인들은 한강 유역 상수원 보호구역 및 상류지역 입지 등에 관련한 건의와 애로사항을 털어놨다.

중소기업·소상공인들은 ▲상수원보호구역 환경정비구역 내 행위제한 완화 ▲공장설립 승인지역 내 폐수배출 시설 등 입지 완화 ▲폐기물처리업 분야 통합허가 업무 처리 개선 ▲재활용 촉진을 위한 폐기물처분업 재위탁 금지 규정 개선 등을 건의했다.

김지훈 남양주시 소상공인 특별대책지역 수질보전정책협의회 공동대표는 "휴게음식점·일반음식점 운영 시 부대적으로 주차장 조성이 필요함에도 조성을 허용하지 않는 바람에 사업장 인근 주택, 도로변의 불법주차로 주민불편이 상당하다"고 문제를 제기했다.

임한복 ㈜삼명테크 이사는 "공장설립 승인지역 내에 폐수배출시설이 아닌 공장의 경우에도 일률적으로 오폐수 유출 차단시설 및 집수시설을 의무 설치하도록 규정하고 있다"면서 "그러나 이렇게 설치된 차단시설은 전혀 사용하지 않는 경우가 많아 합리적인 개선이 필요하다"고 주장했다.

이에 대해 박 옴부즈만은 "주차장 시설 문제는 개선여부를 검토하겠다는 환경부 답변을 받았다"고 설명했고, 오폐수 유출 차단시설의 경우 "해당 규제로 인한 편익보다 비용이 크다는 건의를 고려해 실태조사 및 기술검토 등을 통해 개선 여부를 환경부와 협의하겠다"고 답변했다.

조희송 한강청장은 "건의된 애로사항은 환경부와 함께 합리적인 개선방안이 도출될 수 있도록 적극 고민하겠다"면서 "앞으로도 중소기업·소상공인의 현장 애로사항을 자주 듣고 환경부 본부와 공유해 제도가 발전적으로 운영될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

