귀뚜라미, 환경부 인증 기름보일러 '스텐 하이핀 BLUE' 출시

부피는 15% 작고, 무게는 3~4㎏ 더 가벼운 차세대 기름보일러

[아시아경제 김종화 기자] (주)귀뚜라미는 기존 제품보다 더 가볍고 슬림한 차세대 환경부 인증 기름보일러 '스텐 하이핀 BLUE'를 출시한다고 밝혔다.

스텐 하이핀 BLUE의 강점은 슬림한 디자인과 가벼운 무게다. 최적화 설계를 통해 기존 모델 대비 제품의 부피를 최대 15% 줄여 슬림화하고, 제품 무게도 3~4kg 경량화해 설치 편의성과 공간 활용성을 높였다.

특히, 신형 귀뚜라미 기름보일러는 등유와 경유를 모두 연료로 사용할 수 있도록 설계해 어떤 연료를 사용하더라도 높은 수준의 열효율과 미세먼지 저감효과를 구현한다. 화염 재순환 기술과 다단 연소 기술을 모두 적용한 신형 '저녹스 소용돌이 버너'를 장착해 국내 최고 수준의 미세먼지 저감 성능도 확보, 국내 기름보일러의 초저녹스 시대를 열었다.

스텐 하이핀 BLUE 기름보일러의 질소산화물(NOx)과 일산화탄소(CO) 배출농도는 각 65ppm 이하, 50ppm 이하로 국내 최저 수준이며, 기름보일러에 대한 환경부 인증 기준인 질소산화물 80ppm 이하, 일산화탄소 150ppm 이하보다도 훨씬 적다.

보일러의 핵심이라 할 수 있는 열교환기는 최고급 스테인리스 소재를 사용하고, 최첨단 용접기술로 완성해 제품의 내구성과 온수 품질을 모두 확보했다.

아울러 열교환기에서 열을 흡수하는 역할을 하는 알루미늄 하이핀 연관은 기존 14핀(Fin)에서 18핀(Fin) 타입으로 개선해 열교환기의 부피는 줄이면서도 열효율 84% 이상의 고효율을 실현했다.

귀뚜라미보일러 관계자는 "난방비 절감과 미세먼지 저감과 같은 기본적인 성능 업그레이드는 물론, 공간 활용도와 설치 및 사용 편의성을 높일 방법들을 계속해서 연구해 제품에 반영해 나가고 있다"면서 "기름보일러의 슬림화, 경량화를 통해 소비자는 물론, 보일러 업계에 종사하는 자영업자와 시공업자들의 만족도를 크게 개선할 수 있을 것"이라고 전했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr