‘당당하고 건강한’ 생리사업으로 보편복지에 앞장서는 강남구

전국 최초로 2019년부터 학교포함 117개 기관의 311대 무료 생리대 보급기 설치

강남구(구청장 정순균)는 2019년부터 지차체 처음으로 117개 기관에 공공생리대 보급기 311대를 무상으로 설치운영하고 생리대 80만개를 지급했다.

2016년 ‘깔창생리대’ 이후 저소득층 지원을 넘어 모든 여성 청소년들에게 지원해야한다는 목소리가 확대되었고 강남구의 공공생리대 사업은 저소득층에 국한된 선별복지가 아닌 여성청소년의 건강권 보장과 보건위생을 위한 보편적 복지의 모범사례로 손꼽힌다.

3년간 강남구내 대부분의 학교와 공공기관, 복지기관에 생리대 보급기를 설치하여 여성과 청소년들이 당당하고 건강하게 무상으로 생리대를 이용하도록 지원중이다.

또한 2020년부터는 양성평등사업으로 초등학생과 중학생을 대상으로 초경교육을 실시하고 초경교육세트를 제공하는 등 청소년이 신체변화를 이해하고 건강하게 성장하도록 돕고 있다.

강남구 측은 강남구여성능력개발센터에서 실시한 모니터링에 의하면 생리대 남용사례는 발생하지 않았고 학교에서는 인권동아리나 자원봉사 학생들이 자율적으로 보급기를 관리하며, 각 기관별로 자체 안내문과 홍보포스터를 제작하여 사업에 대한 취지를 알리고 공공생리대 지원사업이 안정적으로 정작될 수 있도록 힘쓰고 있다고 전했다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr