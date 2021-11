[아시아경제 문혜원 기자] 공차코리아는 겨울을 맞아 부드럽고 고소한 맛의 ‘하동 호지 밀크티+펄’을 출시한다고 10일 밝혔다.

녹차의 찻잎을 볶아서 만드는 호지티는 녹차의 떫은맛은 없애고 구수한 맛을 살려 누구나 마시기 쉽다는 장점이 있다.

신메뉴는 깊은 풍미의 하동 호지 밀크티에 쫀득한 타피오카 펄을 더해 호불호 없이 누구나 즐기기에 좋다.

공차의 시그니처 토핑인 쫀득한 타피오카 펄이 기본으로 추가돼 있어 재밌는 식감을 느낄 수 있다. 추천 당도는 50%이며, 밀크폼을 추가 토핑으로 선택하면 보다 다채로운 맛을 경험할 수 있다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr