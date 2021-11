프리미엄 화장품 브랜드 ‘코코드메르’, ‘미스지콜렉션’ 패션쇼 성료

프리미엄 화장품 브랜드 ‘코코드메르’가 우리나라를 대표하는 패션 디자이너 ‘지춘희’의 ‘미스지콜렉션’과 2022 S/S 시즌 의상을 공개하는 패션쇼를 지난 2일 개최했다.

미스지콜렉션은 프리미엄 여성 의류 브랜드로, 서울패션위크 등 주요 패션쇼에 정기적으로 참여해 감각적인 스타일을 선보여 왔다.

청담동에 위치한 지춘희의 쇼룸에서 진행된 이번 패션쇼는 “re-light : 다시 빛으로”를 테마로, 긴 어두움에서 깨어나 다시 빛으로 둘러싸인 시즌을 기대하며 기다리는 마음을 표현했으며, ‘골 때리는 그녀들’에 출연하며 큰 호응을 얻고 있는 모델 이현이, 아이린, 차수민 등 톱모델을 포함해 홍은희, 강소라, 한지혜, 오윤아, 차예련 등 평소 미스지콜렉션을 좋아하는 셀렙들이 참석했다.

코코드메르는 이번 패션쇼를 위해 청담 미스지콜렉션 매장의 1층 전용 부스와 2층 런웨이장에서 VVIP 초청대상자를 위한 선물을 증정했다. 관람객은 코코드메르와 함께한 프레스 킷을 통해 프리미엄 코스메틱의 브랜드 가치를 경험할 수 있었다는 평이다.

한편, 코코드메르는 프리미엄 스킨케어 브랜드로 자연에서 찾은 식물 원료에 혁신적인 바이오 기술이 결합된 독자기술 L-CODEMAR ELIXIR™가 적용되었다.

2021년 4월 론칭한 코코드메르는, 약 25년간의 화장품 원료 연구와 기술 개발 그리고 축적된 임상 자료를 바탕으로 개발되었다. 클렌징, 스페셜마스크, 베이직 스킨케어, 스페셜 스킨케어, 핸드&바디 6가지라인의 고기능성 화장품 17개 품목과 독자적인 피부 진단 시스템을 기반으로 피부 타입을 측정하고 분석한 뒤 그 결과를 토대로 개개인의 피부 특성과 고민에 최적화된 맞춤 조제 화장품 솔루션을 제공하고 있다.

맞춤 조제 화장품은 베이스와 향까지 개인의 피부 상태와 취향에 맞춰 선택할 수 있으며, 12가지의 기능성 액티브와의 조합으로 98,319가지의 제품 처방이 가능하여 한 차원 다른 맞춤 케어 서비스를 경험할 수 있다.

평창동 플래그쉽 스토어와 잠실 롯데월드몰점 매장에 방문하면 코코드메르의 프리미엄 제품라인과 맞춤 조제 화장품을 만나볼 수 있다. 특히 10월에는 평창 플래그쉽 스토어에 SPA 서비스가 추가 도입되었다. 맞춤형 화장품 조제를 기본으로 포함한 SPA 패키지로 진단 조제 프리미엄 관리까지 한 번에 올인원으로 경험해볼 수 있다.

또한 코코드메르 스파 오픈과 미스지컬렉션 콜라보레이션을 기념하여 11월8일부터 12월31일까지 맞춤형 화장품을 구매하는 고객에게 스파 무료체험권을 증정하는 이벤트를 진행하고 있다.

코코드메르 배성환 대표는 "VIP고객을 타깃한 SPA 서비스도 론칭한 만큼 앞으로도 다양한 고객 접점에서 코코드메르가 선사하는 프리미엄 브랜드 가치를 경험할 수 있도록 마케팅 활동을 전개할 것"이라고 밝혔다.

