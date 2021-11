이케아, 중고가구 매입 후 재판매 '그린 프라이데이' 진행

이케아 패밀리 멤버, 제품 매입가의 50% 추가 지급

[아시아경제 김종화 기자] 홈퍼니싱 리테일 기업 이케아 코리아가 자원 순환과 기후변화 대응을 위한 '그린 프라이데이(Green Friday)' 프로모션을 진행한다고 밝혔다.

그린 프라이데이는 경제적이고 편리한 방식으로 더 지속가능한 생활을 실천할 수 있음을 보여주기 위해 진행하는 이케아의 글로벌 캠페인이다. 이케아가 최근 진행한 조사에 따르면 응답자의 90%는 기후변화 대응을 위한 행동을 적극적으로 실천할 의향이 있다고 답했다. 이에 이케아는 가장 큰 폭의 할인 시즌이 시작되는 블랙프라이데이 기간에 이케아만의 차별화된 그린 프라이데이를 기획했다.

이번 프로모션은 오는 16일부터 26일까지 이케아 코리아 전 매장(광명점, 고양점, 기흥점, 동부산점)에서 이케아의 로열티 프로그램인 '이케아 패밀리' 회원을 대상으로 진행된다. 행사 기간 고객이 이케아의 바이백 서비스를 통해 사용하지 않는 이케아 가구를 되팔면 가구 매입가의 50%를 추가로 지급한다. 또 바이백 서비스를 이용하는 모든 고객을 대상으로 이케아 레스토랑에서 2만원 이상 식사 시 매장 내 스웨덴 푸드마켓에서 사용할 수 있는 5000원 상당의 쿠폰을 추가로 제공한다.

이번 프로모션 참여를 원하는 고객은 이케아 코리아 웹사이트 내 바이백 서비스 페이지에서 예상가 견적을 받아본 후 조립된 상태의 제품을 가지고 가까운 이케아 매장 내 교환&환불 코너를 방문하면 된다. 최종 매입가는 이케아의 제품 평가 과정을 거쳐 확정되며 매입 과정을 거친 제품은 수리를 거쳐 각 매장 알뜰 코너를 통해 판매된다.

니콜라스 욘슨 이케아 코리아 커머셜 매니저는 "제품 수명 연장을 통해 탄소발자국을 유의미한 수준으로 줄일 수 있는 그린 프라이데이 캠페인은 자원 순환형 기업으로 거듭나고 기후변화에 적극적으로 대응하고자 하는 노력의 일환"이라면서 "이번 프로모션을 통해 보다 많은 사람이 더 나은 미래를 만들기 위해 지속가능성 실천에 동참하기를 바란다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr