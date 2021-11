쿠팡, '집꾸미기의 모든 것' 오픈

국내외 유명 142개 리빙브랜드 참여

[아시아경제 김철현 기자] 쿠팡은 올해 고객들에게 가장 인기 있었던 리빙용품을 한곳에 모은 '리빙페어-집꾸미기의 모든 것' 행사를 진행한다고 10일 밝혔다.

이달 21일까지 진행하는 이번 행사에서는 겨울 대비 침구부터 집안 분위기를 손쉽게 바꿀 수 있는 인테리어 용품, 공간별 인기 가구까지 각종 리빙용품을 선보인다.

행사 기간 동안 와우회원이라면 쿠팡이 선별한 인기 리빙용품 9개를 특별 할인가에 구입할 수 있다. 별도 쿠폰 발행 없이 할인된 가격으로 제품을 구입할 수 있는 '즉시할인관' 혜택도 있다.

쿠팡은 '공간별 카테고리관'을 통해 침실, 거실, 드레스룸, 홈오피스·공부방, 욕실·다용도실 등 5가지 카테고리로 구분해 원하는 제품을 쉽고 빠르게 찾아볼 수 있도록 했다. 써지오, 바디럽, 쿤달, 스카치브라이트, 삼익가구, 한일카페트 등 국내외 인기 브랜드의 대표 제품을 만나볼 수 있는 브랜드관도 준비했다. 겨울을 따뜻하게 준비할 수 있도록 '방한용품 아이템 테마관'도 있다.

윤혜영 쿠팡 리테일 부사장은 "갑작스럽게 추워진 날씨에 추위 예방과 겨울 분위기가 묻어나는 인테리어 용품을 찾는 고객들이 늘고 있다"며 "이번 리빙페어는 평소 눈여겨 봤던 인테리어 제품들을 합리적인 가격에 구매할 수 있는 좋은 기회가 될 것"이라고 말했다.

