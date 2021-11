코난테크놀로지, GS네오텍과 '클라우드 기반 인공지능 융합사업' 맞손

코난테크놀로지, DX전문 IT기업 GS네오텍과 ‘클라우드 기반 인공지능 융합사업’ 맞손

인공지능 소프트웨어 전문기업 코난테크놀로지(대표 김영섬)와 DX전문 IT기업 GS네오텍(지에스네오텍, 대표 남기정)이 지난 9일 ‘클라우드 서비스 기반 인공지능 융합 사업협력’을 위한 MOU를 체결했다.

이날 협약식은 GS네오텍 최익수 Cloud&CDN 사업부장, 코난테크놀로지 박정선 지능형콘텐츠사업부 이사를 비롯한 양측 주요 실무관계자들이 참석한 가운데 진행됐다.

이번 업무협약을 통해 양사는 클라우드 서비스 노하우와 AI기반 음성 및 시각인식, 디지털 영상 처리 기술을 연계해 새로운 비즈니스 타겟에 대한 사업 모델을 만들고, 고객 가치 향상을 위한 협업과 교류에 협조해 공동 발전을 도모하기로 했다.

아울러 비대면, 온라인 환경에서 급격하게 늘어가는 클라우드 서비스 수요와 인공지능 기반 소프트웨어 수요를 동시에 만족시킬 수 있는 차세대 플랫폼을 구축할 계획이다.

이와 같이 국내 IT기업 간의 상생 협력은 미래 인공지능 개발과 시장 개척에 있어 투자 부담을 완화시켜 줄 수 있는 사례로 의미를 갖는다.

코난테크놀로지 박정선 지능형콘텐츠사업부 이사는 “양사간 지속적인 교류로 서비스 이용자에게 새로운 가치를 전달하는 신규 플랫폼을 구축하며 국내 인공지능 산업을 선도해 나가겠다”고 밝혔다.

이어 GS네오텍 최익수 Cloud&CDN 사업부장은 “AI 소프트웨어 분야에서 두각을 드러내고 있는 코난테크놀로지와 전략적 관계를 구축하고 동반 성장의 기회를 마련해 기쁘다”라며 “향후 양사간의 협업을 더욱 공고히 하고 클라우드 MSP사로서의 입지를 강화하여 클라우드 시장을 선도하겠다”고 소감을 전했다.

한편, 1999년 설립된 코난테크놀로지는 '사람처럼 보고, 듣고, 이해하고, 말하는 AI'를 실현하고 인간의 언어와 동영상 속 의미를 이해하는 인공지능 기술 상용화에 집중하고 있다. 통합검색엔진 「Konan Search」(코난 서치), 대화형 에이전트 시스템 「Konan Bot」(코난 봇), 멀티미디어 자산관리 솔루션 「Konan DigitalArc」(코난 디지털아크), 실시간 온라인 미디어 심화 분석 서비스 「pulseK(펄스케이)」 등 검색부터 영상, 음성 인식까지 아우르는 폭넓은 제품과 서비스 라인업을 갖췄다.

GS네오텍은 AWS 프리미어 컨설팅 파트너로 AWS 2018 올해의 파트너상, 2021 커스터머 서포트 파트너상을 수상했다. 또한, 클라우드 기반 컨택센터 솔루션 기업인 제네시스의 올해의 파트너상을 2019년과 2020년, 2021년까지 3년 연속 수상한 바 있으며, 옴니채널 글로벌 1위 기업인 젠데스크의 파트너이다. GS네오텍은 클라우드 매니지드 서비스뿐만 아니라, 클라우드 기반 컨택센터 솔루션 구축 서비스까지 제공하는 등 국내에서 DX시장을 선도하는 IT기업이다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr