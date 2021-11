넥스투어, ‘대한민국 숙박대전' 참여…최대 10만원 혜택 제공

넥스투어가 9일부터 시작된 ‘대한민국 숙박대전 2021’에 참가한다고 밝혔다.

‘대한민국 숙박대전 2021’은 문화체육관광부, 한국관광공사가 여행업계와 함께 전국민을 대상으로 국내 숙박비용을 최대 3만원 할인해주는 행사다. '대한민국 숙박대전' 이벤트 페이지에서 할인쿠폰을 다운받아 바로 사용할 수 있다.

넥스투어는 이번 숙박대전에서 ‘아시아나항공 얼리버드 단독할인 기획전’을 통해 아시아나 항공을 이용한 제주자유여행 상품과 함께 '선착순 차량 업그레이드' 특전을 제공한다. '후기작성만 해도 100% 전원 당첨' 여행후기 이벤트로 여행 후기만 작성만 해도 스타벅스 커피쿠폰을 전원 증정, 정성스러운 후기는 추첨을 통해 스타벅스 카스텔라 케이크를 100명 증정하는 이벤트를 하고 있다.

넥스투어는 "국내 모든 호텔, 콘도, 리조트를 대상으로 할인 받을 수 있도록 최대한 많은 국민이 혜택을 받을 수 있게 하겠다"며, 이어 "후기만 작성해도 전원 커피쿠폰을 주는 이벤트로 모든 고객님이 호텔 이용도 하시고, 후기와 함께 이벤트 혜택도 꼭 챙기셨으면 좋겠다"고 전했다.

한편 이번 대한민국 숙박대전 할인쿠폰은 올해 12월 23일까지 선착순 130만장 발급된다. 사용기간은 입실일 기준 12월 23일까지 가능하다. 안전한 여행을 위해 크리스마스와 연말(12월 24일~31일)은 할인 사용기간에서 제외된다. 숙박대전 기간 내 숙소를 예약하는 고객 전원에게 상효원 입장권을 증정하며, 재 구매 시 사용가능 한 총 2만원 할인 쿠폰도 함께 발급된다. 최대 3만원 쿠폰 할인 혜택에 더해 카카오페이 결제 시 결재금액에 10% 할인을 중복 사용까지 모두 적용 가능해 최대 10만원 혜택을 제공한다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr