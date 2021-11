시티랩스, 'NFT 접목 P2E 게임' 사업 진출로 블록체인 플랫폼 기업 도약

[아시아경제 장효원 기자] 코스닥 상장사 시티랩스 시티랩스 139050 | 코스닥 증권정보 현재가 737 전일대비 31 등락률 +4.39% 거래량 5,705,586 전일가 706 2021.11.09 15:30 장중(20분지연) 관련기사 주린이도 수익내는 '신기한 카톡방'의 등장시티랩스, 로라크에 160억 규모 담보 제공시티랩스, 서울 강북권역 버스정보안내단말기 설치 사업 수주 close 가 NFT(Non-Fungible Token)를 접목한 P2E(PLAY TO EARN) 게임 사업 진출 계획을 10일 밝혔다. 최근 글로벌 시장에서 화두로 떠오르고 있는 P2E 게임 사업을 시작으로 최종적으로 블록체인 플랫폼 기업 도약에 나서겠다는 목표다.

지난 수년간 시티랩스는 블록체인, 인공지능(AI) 등 4차산업 기술 내재화를 목표로 연구개발(R&D)에 힘써왔다. 지난해부턴 기술력 검증에 나서며 공공사업 수주를 중심으로 한 레퍼런스 확대 성과도 이어져 왔다.

과학기술정보통신부(이하 과기정통부), 한국인터넷진흥원(KISA)이 발주한 블록체인 기반 위험구조물 안전진단 플랫폼 구축 사업을 수주했고 제주 스마트시티 챌린지 본사업자로 선정되는 등 다양한 정부, 지자체 프로젝트로 블록체인 기술력을 인정받았다.

시티랩스는 자체 블록체인 기술력을 기반 삼아 첫 번째 프로젝트로 게임 사업 진출에 나설 계획이다. 게임 IP 공급은 퍼블리싱, 파트너십, 투자 등 다각적 방안으로 고려해 가겠다는 방침이다.

조영중 시티랩스 대표이사는 “연초부터 논의해왔던 다양한 사업 안건들이 구체화되고 있는 상황인 만큼, 일련의 성과들을 순차적으로 마무리 지어가며 시장과 소통해 갈 계획”이라며 “블록체인 신사업 추진에 있어 가장 중요한 기술력 문제가 시장 검증을 마치고 일련의 수준으로 내재화돼 있는 만큼, 다양한 방향성을 가지고 고려해 볼 수 있는 선택지는 넓어졌다고 생각한다”고 전했다.

한편 내달 20일 시티랩스는 블록체인 신사업과 관련한 목적사업 추가 등을 위해 임시주주총회를 소집했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr