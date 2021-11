'공론화 절차 무시'‥강원도청사 이전·신축 논란 확산

원주시장, "강원도민 공론화 과정이 먼저"‥강원도 타 시·군 반발 예상

[아시아경제 라영철 기자] 강원도청사 캠프페이지 내 이전·신축을 둘러싸고 '공론화 절차가 무시됐다'는 비판 여론과 강원도 내 타 시·군의 반발이 일고 있다.

김진태 국민의힘 춘천 갑 당협위원장은 9일 이재수 춘천시장이 춘천 옛 캠프페이지 내 강원도청사 이전·신축 제안을 수용한 데 대해 반대 입장을 표명했다.

김 위원장은 이날 "춘천에 도청사 신축은 환영하지만, 캠프페이지 내 이전은 반대한다"고 밝혔다.

김 위원장은 "지난 10년간 캠프페이지를 시민공원으로 만들자는 합의가 있었는데 갑자기 바꾸는 것은 안 된다"고 거듭 강조했다.

이어 "강원도의 랜드마크가 돼야 할 도청사 부지로 캠프페이지 내 해당 부지는 비좁고 옹색하므로 결국 행정타운이 되고 말 것"이라고 지적했다.

그러면서 "캠프페이지 부지는 문화재 발굴, 토양 오염 등으로 공사 착수에 어려움이 예상되고, 도청이 떠난 부지는 활용 가치가 현저히 떨어진다"고 주장했다.

김 위원장은 앞서 지난달 28일 기자회견에서도 "시민이 주인이라더니 일부 국회의원 마음대로 이러는 건 곤란하다. 이재수 시장은 내년 선거를 앞두고 국회의원 눈치를 보는 건지 입장이 불분명하다"고 주장한 바 있다.

또 "캠프페이지 반환부지를 시민공원으로 조성하자는 합의가 이뤄졌다"며 "이재수 시장도 시민 공원으로 만들겠다는 공약을 걸고 설계 용역비로 이미 혈세 7억 5000만 원을 들여 숲 가꾸기 사업을 진행하고 있다"고 강조했다.

그는 "캠프페이지로 이전하려면 현재 자연녹지를 준주거지역으로 용도 변경해야 한다"며 "공원에는 도청 건물이 들어올 수 없기 때문에 도시계획을 다 바꿔야 하니 행정 행위의 일관성에 어긋나고 특혜 논란을 피할 수 없다"고 지적도 했다.

김 위원장에 따르면, 올해 6월 언론사 여론조사 결과 시민 공원으로 만들자는 의견이 49.2%가 나와 행정 타운을 조성하자는 의견(10.6%) 보다 월등히 높게 나타났다.

이런 가운데 공론화 절차를 생략한 데 따른 반발도 불가피할 전망이다.

원창묵 원주시장은 이날 도청사를 캠프페이지로 옮기자는 주장에 대해 "강원도민 공론화 과정이 먼저"라고 지적했다.

원 시장은 "강원도청 청사 이전은 춘천만의 문제가 아니다"며 "17개 시·군 단체장과 의회, 주민 의견도 듣는 과정을 거쳐 결정하는 것이 바람직하다"고 주장했다.

한편, 이날 이재수 춘천시장은 기자회견을 열고 민주당 허영(춘천) 국회의원이 제안한 캠프페이지 내 도청사 신축 제안을 받아들였다. 이에 강원도는 "춘천시 제안 사항을 적극 검토할 계획"이라며 내부적인 검토에 착수했다.

앞서 허 의원은 지난달 19일 당·정 예산정책협의회에서 강원도청사 이전지로 캠프페이지 내 창작종합지원센터 예정 부지 약 6만㎡ 터를 지목한 바 있다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr