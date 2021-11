[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 나주에서 수확이 한창인 논에서 땅에 박힌 철근과 내던져진 돌덩이 20여 개가 발견됐다.

9일 나주경찰서에 따르면 나주시 다도면의 한 농민이 논에 누군가 자신의 논에 철근을 심고, 돌덩이를 던져 놓아 수확을 고의로 방해했다는 신고가 들어왔다.

경찰은 피해자가 누군가 수확을 방해할 목적으로 고의로 이물질을 논에 심었거나 투척한 것으로 보고, 범인을 잡아 달라고 요청해 수사에 나섰다.

피해 농민은 지난 5일 콤바인으로 벼를 수확 하던 중 땅에 박힌 철근과 돌덩이를 발견해 마을주민, 공무원 등의 도움을 받아 놓은 곳곳을 살펴본 결과, 철근과 돌덩이를 모두 20여 개를 발견했다.

경찰 관계자는 “논에 철근과 돌덩이가 고의로 던져진 것인지 등을 확인하고 있다”며 “고의 투척의 경우 용의자를 검거해 범행 동기를 조사할 방침이다”고 밝혔다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr