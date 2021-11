이재수 시장, "강원도청사 캠프페이지 신축 이전 제안 수용"

강원도, "춘천시 제안 사항 적극 검토 계획"

[아시아경제 라영철 기자] 이재수 춘천시장이 더불어민주당 허영(춘천) 국회의원이 제안한 춘천 옛 미군기지, 캠프페이지 내 도청사 신축 제안을 받아들였다.

이 시장은 9일 춘천시청에서 기자회견을 열고 "시정 최고 책임자로서 실무부서의 검토를 거쳤다"면서 "도청사는 행정타운이 아닌 공원과 조화를 이루며 시민의 접근성이 보장되는 '도시 숲 청사'로 구성해야 한다"고 말했다.

이어 "단순 청사 신축이 아닌 다양한 공연과 전시 그리고 문화 프로그램을 가능하게 하는 문화 복합기능을 포함해야 되며 신청사는 레고랜드와 캠프페이지 그리고 명동 등 구도심 일대 상권과의 연결고리 역할을 하도록 랜드마크적 건축물이어야 한다"고 덧붙였다.

그러면서 현재 강원도청 터는 역사문화 박물관 등으로 리모델링할 계획도 발표했다.

이 시장은 "이곳은 조선시대 말 임금이 유사시에 머무를 수 있도록 설계한 궁궐인 이궁이 터 잡았던 곳이다. 춘천시는 대규모 국비를 유치해 위와 같은 사업이 성공될 수 있도록 하겠다"고 전했다.

이어 "캠프페이지는 레고랜드와 중도 선사 유적, 춘천시가 추진 중인 의암호 물의 도시 봄내 조성 사업, 근화동 먹거리 복합 문화공간 등의 의암호 권역과 춘천역, 봉의산 일원의 역사문화 공원 등 춘천의 분산된 관광지를 하나의 벨트로 연계하는 구심점 역할을 하게 될 것으로 기대한다"고 덧붙였다.

이에 강원도는 춘천시가 캠프 페이지 부지를 도청사 신축지로 제안하자 내부적인 검토에 착수했다.

도는 "춘천시 제안 사항을 적극 검토할 계획"이라며 "앞으로 도 청사 후보지 선정 시 강원도의회와 춘천시 및 주민들의 의견을 폭넓게 수렴해 신청사 부지를 결정해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

도는 정밀 안전진단 등을 통해 청사를 새로 지어야 한다는 당위성이 확보됐다고 판단하고, 캠프 페이지 부지가 청사 이전지로 적합한지를 집중적으로 검토한다는 방침이다.

앞서 허영 의원은 지난달 19일 춘천시청에서 열린 당·정 예산정책협의회에서 준공한 지 64년 된 강원도청사 이전지로 춘천 옛 캠프페이지 내 창작종합지원센터 예정 부지 약 6만㎡ 터를 지목한 바 있다.

