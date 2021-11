[아시아경제 김민영 기자] 다국적 기업 제너럴일렉트릭(GE)이 항공, 헬스케어, 에너지에 주력하는 3개 기업으로 분사된다.

9일(현지시간) 주요 외신에 따르면 GE는 2023년 초 헬스케어 사업과 2024년 재생 에너지와 전력, 디지털 사업을 포함한 에너지 사업을 분리할 예정이라고 이날 밝혔다. 헬스케어 부문의 지분 19.9%는 유지할 계획이다. 회사는 분사 관련 약 20억 달러의 일회성 비용을 예상하고 있다

GE의 최고경영자(CEO) 로런스 컬프 주니어는 성명에서 "업계를 선도하는 글로벌 3개 기업을 설립, 각각 더 높은 집중도와 자원 배분, 전략적 유연성을 누릴 수 있다"고 말했다.

