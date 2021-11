“회사 생활의 99%는 멘탈싸움이다”

‘리더를 위한 멘탈 수업’

“나를 지독하게 미워하는 사람들 아니면 내가 듣고 싶은 이야기만 하는 사람들만 세상에 남은 것 같다.”

“매일매일 벌어지는 사건과 이슈들에 일일이 마음을 쓰며 일희일비한다면 온전한 제정신으로 살기 어려울 것이다.”

대다수 리더의 한탄이다. 많은 권한을 가졌지만, 수많은 결정을 내려야하는 스트레스에 봉착해, 업무와 사람을 관리해야 하는 리더의 고통은 결코 가볍지 않다. 과중한 업무 압력에 심한 스트레스를 받고, 극심한 외로움을 토로한다. 맹목적 복종 아니면 반목으로 인간관계가 널을 뛴다. 책 ‘리더를 위한 멘탈 수업’의 공동저자인 윤대현 교수와 장은지 코치는 리더의 멘탈 관리 중요성을 강조한다.

먼저 리더의 멘탈 관리를 위해선 정확한 자기 인식, 즉 메타인지 능력이 필요하다. 다만 리더의 자기인식이 쉽지만은 않은데, 그 이유는 크게 세 가지이다. 첫째, 성공의 함정이다. “과거의 성공 경험이나 전략에 사로잡혀 새로운 환경에 적응하지 못하”면서 “나만 옳고 다른 사람들은 모두 틀리다”라는 자만심에 빠질 가능성이 크다. 이런 부류의 리더는 업적과 사회적 인정에 취해 자신의 취약성을 간과하기 쉽다. 둘째로 사회적 지위 탓에 주변에서 ‘솔직한 피드백’을 얻기도 어렵다. 극단적으로 말해 무조건 반대 아니면 동의의 이분법적 상황에 놓인 경우가 많다. 셋째는 자기 성찰 기회의 부재다. 사회가 원하는 인재상에 맞춰 자신을 갈아 넣어 성과를 내는 인재로 살아오면서 멘탈 손상을 초래한 리더가 적지 않다.

저자들은 정확한 자기인식을 위해서 ‘내적 인식’과 ‘대인관계적 인식’을 해결책으로 제시한다. 자신과 타인과의 관계를 이해할 필요가 있다는 것인데, 많이 알려진 MBTI 검사나 에니어그램 등의 심리학적 진단도구가 도움이 될 수 있다. 100% 신뢰하기 어려울 수 있지만, 적어도 내가 어떤 유형의 사람인지 이해하고, 장단점을 바탕으로 남과 나, 더 나아가 ‘인간’을 이해하는 배경지식을 쌓기에 유용하다. 나와 유난히 갈등이 많았던 그 사람이 ‘잘못’된 것이 아니라 ‘안 맞는’ 것이라는 깨달음을 얻고, 대응방법을 찾아볼 수도 있다.

교만에 의한 ‘남 탓’도 문제지만, 과도한 ‘자기 탓’도 리더의 멘탈에 적신호를 드리운다. 흔히 변화하지 않는 직원들 때문에 힘든 경우가 많은데, 사실 사람을 변화시킨다는 건, 더구나 가치관이 굳어진 성인을 변화시킨다는 건 거의 불가능에 가깝다. 뼈 때리는 직설을 날리는 ‘직면적 요법’은 저항감을 불러 “동기부여를 하기는커녕 있던 동기마저 빼앗기” 쉽다. 이럴 때 효과적인 방법은 열린 질문이다. 일반적으로 예, 아니오로 답해야 하는 물음을 ‘닫힌 질문’, 자신의 의견을 밝힐 수 있는 질문을 ‘열린 질문’이라 한다. 예를 들면 지각한 직원에게 “오늘도 지각이네요. 또 늦잠 잤나요?”는 닫힌 질문, “아침에 일찍 일어나는 게 힘든가요? 자꾸 지각하는 이유가 뭘까요”는 열린 질문이다. 작은 차이 같지만 상대의 저항심리를 경감하고 변화를 꾀하기에 매우 적절한 질문법이다.

무엇보다 건강한 멘탈을 갖기 위해서는 악상황을 견뎌내는 혹은 다른 관점으로 보는 능력이다. 여기서 악상황이란 리더 입장에서 견디기 어려운 직언도 포함된다. 직언을 공격으로 인지하고 강력한 방어체계를 가동하는 리더가 많기 때문이다. 일단 폭언 등의 방어체계 전개 후에는 ‘환심 사기’로 직원들의 마음을 되돌리려 해봐도 직원들의 마음을 돌리기엔 역부족인 경우가 많다. 이럴 땐 ‘환심 사기’보다는 ‘개선’이 중요하다. 그러기 위해서 필요한 건 ‘건강한 피드백을 건넬 인적 네트워크’이다. 결국 인사(人事)가 만사(萬事). 저자는 “사람들과 건강하게 긍정적인 상호작용을 하면 따뜻한 에너지가 만들어진다. 이 에너지를 자신의 심리적 프레임을 재조정하는 데에 쓰면 훨씬 효과적으로 관점전환이 일어날 수 있다”며 “자신의 심리적 패턴을 확인하고 무의식과 대면하는 연습 역시 먼저 건강한 피드백이 수시로 들어올 수 있는 환경을 만들어 놓은 다음에 하는 것이 좋다”고 충고한다.

