장성군 ‘홍길동 테마파크’ 운영 재개

[장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자] 전남 장성군이 정부의 단계적 일상회복 시행에 맞춰 이달부터 ‘홍길동 테마파크’ 운영을 재개했다.

9일 군에 따르면 홍길동 테마파크는 이름 그대로, 허균의 소설 ‘홍길동전’의 주인공이자 역사 속 실존인물인 홍길동을 주제로 꾸며진 공원이다.

군은 조선왕조실록 등 역사적 기록들을 참고해 이곳에 홍길동 생가를 복원하고, 다양한 체험거리를 지닌 테마파크를 조성했다.

맑은 숲속 바람과 새소리가 울려퍼지는 고즈넉한 풍경, 넓은 광장과 푸른 잔디밭을 지녀 가족 단위 나들이 장소로 알맞다.

산채 체험장과 홍길동 전시관 등도 개방돼 볼거리가 풍성하며 아이들에게는 국궁장 활쏘기 체험이 선호도가 높다.

특히 야영을 즐길 수 있도록 마련된 데크와 취사동, 세면장 등이 이용 가능해지면서 캠핑족들의 방문이 이어질 것으로 예상된다.

야영장 데크 예약은 군 홈페이지에서 통합온라인예약을 이용해 예약하면 된다.

홍길동 테마파크의 이용시간은 오전 9시부터 오후 6시이며 테마파크 방문 시 반드시 안심콜 전화등록과 마스크 착용, 발열 확인을 해야 한다.

군은 방역관리요원을 별도로 배치해 1일 1회 방역소독을 실시하고 있으며 현재 사적모임 허용 인원은 12인까지로, 백신접종 여부와 상관없이 적용된다.

군 관계자는 “전국적으로 캠핑 붐이 일고 있어, 날씨가 더 추워지기 전에 야영을 즐기려는 수요가 집중될 것으로 보인다”며 “사전 예약제로 운영되고 있으며 이용 시 방역수칙을 반드시 준수해 주실 것을 당부드린다”고 말했다.

장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자 chg6001@asiae.co.kr