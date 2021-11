‘시그니처 광교 2차’ 지식산업센터 기업 사옥으로 주목

- 신분당선 상현역 ‘시그니처 광교 2차’ 지식산업센터

- 전호실 발코니 및 테라스(일부 호실) 제공 등 서비스 면적 극대화 설계 도입

지식산업센터가 기업들의 사옥 용도로 주목받고 있다. 특히 서울 접근성이 우수한 신도시나 택지지구에 조성되는 지식산업센터는 도로나 철도 등 교통망이 체계적으로 갖춰져 있어 직원들의 출퇴근에도 유리하다. 이러한 지역에 지식산업센터에 사옥을 마련하게 되면 기업 입장에서는 오피스에 비해 고정비용과 세제헤택 등이 있으며, 직원들은 쾌적한 환경에서 근무가 가능해 모두에게 만족도가 높다.

그런 의미에서 한화건설이 시공하는 ‘시그니처 광교 2차’는 우수한 입지, 쾌적한 환경을 모두 갖추고 있어 기업 사옥으로도 사용 가능하다.

광교택지개발지구 내 도시지원시설용지에 들어서는 ‘시그니처 광교 2차’ 지식산업센터는 대지면적 7,968.30㎡ 부지에 지하 4층~지상 10층, 연면적 3만2,189.87㎡ 규모로 지어지며, 지식산업센터, 기숙사, 근린생활시설이 함께 구성된다.

지하철 신분당선 상현역이 도보 거리에 위치해 있으며, 상현역을 이용하면 강남역까지 30분대에 이동할 수 있다. 신분당선은 신사역 연장 개통이 2022년에 예정돼 있고, 호매실 구간 연장사업도 2023년 착공 예정이어서 미래가치가 높은 노선으로 평가받는다.

교통망도 우수하다. 용인서울고속도로 상현IC, 영동고속도로 동수원IC, 경부고속도로 신갈 JC를 비롯해 포은대로(43국도)가 인접해 있어 수도권 어디로든 이동이 가능하다.

또한 ‘시그니처 광교 2차’ 지식산업센터 인근에는 매봉산이 위치해 숲 조망과 휴식공간을 제공하며, 앞쪽으로는 가산천이 흐르고 있어 산책을 할 수 있다. 또 주변 광교호수공원, 광교중앙공원 등도 이용이 가능하다.

특히 ‘시그니처 광교 2차’는 성장관리권역에 해당하는 용인시에 위치해 있어 수도권 과밀억제권역(서울, 인천, 부천, 고양, 성남, 안양, 의왕, 군포 등)에서 기업을 이전하는 경우 조세특례제한법에 의거해 법인세는 4년간 100% 전액 감면되며 이후 2년간은 50% 감면 혜택을 받을 수 있다. 취득세도 동일하게 4년간 100% 면제 이후 2년간 50% 감면된다. 지식산업센터의 경우 중도금 무이자 대출을 지원하며 잔금대출이 70% 이상 가능해 초기 자금 부담도 적다.

‘시그니처 광교 2차’ 지식산업센터는 △개별 독립적 건물에 비해 시설 관리가 용이하고 △주차장, 근린생활시설 등 다양한 부대시설을 사용할 수 있으며 △대형 건물의 규모적 우월성을 활용할 수 있다.

기업들의 활용도에 맞춘 설계도 우수하다. 대부분의 호실에 발코니를 제공하고 일부 호실에는 2~4면 발코니와 테라스 공간을 제공해 외부와 접하는 면적을 극대화했다.

자연채광으로 지하 2층까지 빛을 들여 휴식이 가능한 시그니처가든을 조성했으며, 건물은 매봉산과 가산천의 자연환경을 누릴 수 있도록 장방형으로 설계했다. 로비는 3층 높이(지하 2층~지상 1층)로 계획돼 웅장하면서도 채광이 우수한 공간으로 만들어질 예정이다. 그밖에 옥상정원과 광장, 휴게정원 등에서 휴식을 취할 수 있는 다양한 공간들이 예정돼 있다.

지식산업센터와 분리되어 별동으로 지어지는 기숙사는 전용면적 39~98㎡ 총 57실 규모로 다양하게 구성된다. 전타입 2.4m의 높은 천장고를 확보했으며 일부 호실에는 발코니와 테라스, 팬트리까지 갖추고 있어 거주 편의성을 제공한다. 또, 휴게실, 무인택배함, 코인세탁실 등의 자체 생활편의시설이 들어설 예정이며 지식산업센터 내에 들어서는 커뮤니티 시설과 근린생활시설의 이용이 가능하다.

한편 ‘시그니처 광교 2차’ 지식산업센터는 홍보관을 운영중이다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr