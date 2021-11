이현이 시누이 등장…"썸 탔던 트레이너, 톱스타 됐다" [동상이몽2]

이현이-홍성기 부부, 조카들과 함께 캠핑 도전

홍성기 친누나 "이현이 별로라서 휴대폰에 '별이'라고 저장했다" 폭로

[아시아경제 온라인이슈팀] 이현이의 남편 홍성기가 친누나와 폭로전을 펼쳤다. 특히 누나가 과거에 만났던 헬스 트레이너가 현재는 톱스타라고 밝혀 시청자들의 궁금증을 자아냈다.

8일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에서는 이현이 홍성기 부부의 일상이 공개됐다.

이날 방송에서 꼬꼬 부부는 조카들과 함께 캠핑을 떠났다. 이후 조카들의 엄마이자 홍성기의 누나가 등장해 홍성기와 똑닮은 외모와 입담을 자랑했다.

이현이 시누이는 동생 홍성기에 대한 폭로를 시작했다. 그는 "얘가 너랑 연애를 할 때 모델을 만난다고 되게 으스댔다. '내 여자 친구가 모델이잖아' 이러면서 마치 자기가 여자 친구를 잡고 산다는 식으로 이야기를 했다"라고 밝혔다.

불안함을 감지한 홍성기는 누나를 제지했다. 하지만 누나의 아랑곳하지 않고 폭로를 이어갔다. 그는 "하루는 '현이가 내 휴대폰에 뭐라고 저장되어 있는지 알아? 별이' 이러는 거야. 네가 별이로 저장되어 있었다. 왜 그랬는지 아냐?"라고 물었다.

이에 이현이는 "왜? 내가 왜 별이었어? 왜?"라고 물었고, 홍성기의 누나는 "네가 왜 별이었는지 몰라?"라고 재차 물었다. 이현이는 "별로라서?"라고 추측했고, 홍성기의 누나는 이현이의 추측이 정답이라며 고개를 끄덕여 폭소를 자아냈다. 그는 "얘가 '누나 별이가 왜 별이인 줄 알아? 별로라서. 근데 얘도 그거 알아. 그래도 내가 좋대' 이랬다"라고 동생의 허세 가득한 과거를 폭로했다. 또한 그는 홍성기의 이상형이 진재영이었다고도 폭로해 관심을 모았다.

이에 분노한 홍성기도 반격을 시작했다. 홍성기는 "누나가 과거 헬스 트레이너 출신의 톱스타 A 씨와 썸을 탔다"라며 "계속 이러면 톱스타 A 씨 영화 제목 이야기한다?"라고 협박하며 누나의 폭주를 막았다.

그는 "지금은 엄청 유명한 연예인인데, 당시엔 동네 헬스 트레이너였다. 운동 가면 기웃기웃하더니 둘이 어느날 굉장히 친해져 있더라"며 "어느날 밤 내가 집에 오고 있는데, 경비실 건너편 쓰레기통 근처에서 그 트레이너가 우리 집 쪽을 계속 쳐다보고 있더라. 그분도 그땐 유명하지 않았고 데뷔하기 전이었다"고 말했다. 시누이는 홍성기에게 "그만하라"면서도 "되게 멋있는 분"이라고 인정했다.

