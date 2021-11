바디프랜드, 총 상금 1억 ‘제1회 개그 콘테스트’ 개최

본선 참가자 전원 바디프랜드 홍보대사 입사 기회 제공

심사위원에 전유성, 최종 결과 12월 28일 발표

[아시아경제 김희윤 기자] 바디프랜드는 건강한 웃음으로 대한민국을 응원하는 ‘제 1회 개그 콘테스트’를 개최한다고 9일 밝혔다.

이번 콘테스트는 웃음을 통해 몸이 건강해지도록 돕고 이를 통해 세상을 건강하게 만들고자 하는 취지로 기획됐다. 바디프랜드는 앞서 건강한 웃음 전파를 위해 개그맨 출신 인재들을 영입했다. 이들은 모바일 쇼핑라이브 게스트, 각종 홍보 영상 및 사내외 행사를 진행하는 등 활발히 활동 중이다.

콘테스트는 총 상금 1억원에 안마의자를 부상으로 증정한다. 바디프랜드 홍보대사로 입사 기회도 제공한다.

1등 수상자에게는 상금 5000만원과 바디프랜드 최상위 플래그십 모델인 ‘더파라오’가 부상으로 제공된다. 2등은 상금 3000만원과 스테디셀러 모델 ‘더팬텀’ 안마의자, 3등은 상금 2000만원과 ‘팬텀2 브레인’ 안마의자를 부상으로 받는다. 특히 본선 참가자 전원에 모바일 쇼핑라이브 게스트, 바디프랜드 홍보대사 뿐만 아니라 다양한 직군의 입사 기회도 함께 제공된다.

콘테스트는 연령, 성별 상관없이 누구나 참여 가능하다. 자유 영상과 함께 구글폼을 통해 12월 5일까지 신청하면 된다. 1차와 2차 영상 심사, 3차 오프라인 심사까지의 과정을 거쳐 최종 결과는 12월 28일 발표될 예정이다. 특히 심사위원에는 코미디계의 대부 개그맨 전유성이 나서 주목을 끈다.

바디프랜드 관계자는 "헬스케어 그룹으로서 신체 건강뿐 아니라 건강한 웃음으로 세상을 행복하게 하는 대한민국 희극인들을 응원하는 마음으로 이번 콘테스트를 기획했다"며 "이번 개그 콘테스트를 통해 어려운 시기에 조금이나마 건강한 웃음으로 세상을 ‘10년 더 건강하게’ 만들 수 있는 기회가 되었으면 한다"고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr