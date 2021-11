스마트도어락 전문기업 ‘라오나크’ 프리A 투자 유치

스마트락 및 스마트도어락 솔루션 전문기업 ㈜라오나크(대표 구민기)가 ‘제이와이 해피앤리치 투자조합’으로부터 ‘프리 시리즈A (Pre-Series A)’ 투자를 유치했다고 밝혔다. 지난해 8월 기술보증기금이 운영하는 ‘프런티어 벤처기업’에 선정된 것에 이어 1년도 안 되어 대규모 투자금을 확보한 셈이다.

전자식 도어락은 현재 국내 보급률이 80%를 넘는 각 가정의 필수품이라 할 수 있다. 하지만, 해외의 경우에는 얘기가 다르다. 중국의 경우 국내 기술을 이전해 약 10여 년 전부터 도어락을 판매하고 있으나 보급률은 10%가 넘지 않고 있으며, 미국이나 유럽의 경우에는 5% 이내에 불과한 만큼 잠재 시장 가치가 그만큼 크다고 볼 수 있다.

라오나크에서 직접 개발한 키인S 즉시잠김 도어락(특허출원)은 2019년에 있었던 신림동 CCTV 사건과 같은 범죄 행위를 방지하기 위해 개발했다. 시판되고 있는 대다수의 도어락이 문을 잠그는데 걸리는 3~5초 정도의 시간을 0.1초 수준으로 단축한 혁신적인 제품이다.

스마트도어체인 키인E 플러스락(특허출원)은 택배 및 배달이 익숙한 비대면 시대, 기존의 기계식 안전고리가 가지고 있던 단점을 혁신적으로 보완해 IoT기능 및 키인S 도어락과 연동하여 그 기능을 확장할 수 있다.

키인의 제품과 서비스는 기본적으로 원-앱, 멀티-디바이스 유즈를 지향한다.

이러한 방식이 가능한 이유는 키인의 기술력을 집약시킨 ‘플러스링크’ 플랫폼 덕분이다. 플러스링크는 각기 다른 개인의 취향과 가치에 따라 제품이 기능적으로 부족하지 않게끔 추가 디바이스를 간단히 연동해 언제든지 새로운 기능 또는 디바이스를 자유롭게 확장할 수 있도록 도와주는 국내 최초의 무선 모듈화 플랫폼이다. 즉시잠김 도어락과 연동할 수 있는 ‘키인E 플러스락’과 지문모듈인 ‘플러스핑거’를 예로 들 수 있다. 키인의 다양한 디바이스는 하나의 키인 스마트 애플리케이션을 통해 통합 관리/제어할 수 있다.

한편 라오나크는 이번 프리 시리즈 A 투자 이전에도 2020년 ▲프런티어 벤처기업 선정을 시작으로 2021년 세계 3대 디자인 공모전 중 하나인 ▲iF 디자인 어워드 본상 수상 ▲소프트웨어 강화지원 사업 (Bluetooth 자동 열림 기능을 탑재한 즉시 잠금 기능의 Smart Door Lock 개발) 및 ▲데이터 바우처 지원사업 (AI와 딥러닝을 통한 Big Data 기반 보안 시스템) ▲서울형 R&D 기술상용화(크라우드펀딩형) 지원사업 등에 선정되며 차별화된 기술개발 역량 및 사업 성장 가능성을 인정받은 바 있다.

아크(ARK) 키인(KEYIN) 브랜드사 라오나크 구민기 대표는 ‘이번 프리 시리즈 A 투자 유치를 통해 프리미엄 브랜드 키인(KEYIN)의 신제품 5종(S.E.O.U.L) 라인업 구축에 박차를 가할 것’이라고 밝히며 ‘동시에 자사가 직접 개발한 모티스를 모든 라인업에 적용하는 전략적인 사업 모멘텀을 이어갈 것’이라고 그 포부를 밝혔다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr