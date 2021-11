에듀윌 대표 사회공헌위원회 “꾸준한 교육 나눔 활동 통해 이웃에게 따듯함 전해”

종합교육기업 에듀윌(대표 박명규) 사회공헌위원회는 교육을 통한 다양한 사회공헌활동을 꾸준히 진행해 주변 이웃들에게 따듯함을 전하고 있다.

실제 에듀윌 사회공헌위원회는 검정고시 지원과 장학재단 운영 등 우리 주변 이웃들이 교육을 통해 다시금 꿈을 키워갈 수 있는 교육 지원 활동을 꾸준히 운영하고 있다.

특히 에듀윌 사회공헌위원회의 대표 활동 중 하나로 꼽히는 ‘검정고시 지원’ 활동은 2004년부터 시작됐다. 주위 어려운 분들께 검정고시 교재와 수강권을 지원해 온 활동으로, 본격적으로 정례화 해 진행한 것은 2009년부터다. 현재까지 법무부, 소년보호협회 등과 협약을 맺어 검정고시 지원 활동을 이어 갔고, 총 6천500여명 이상의 청소년 및 이웃들에게 검정고시 교재와 수강권을 지원해 오고 있다.

이어 에듀윌 사회공헌위원회는 경제적 어려움을 겪는 학생들을 지원하는 ‘장학재단’도 운영 중이다. 2009년 서울시 교육청의 설립 허가를 받아 ‘장학재단’을 설립한 후 2010년부터 에듀윌 장학생 10명씩을 선발해 경제적 지원을 이어오고 있다. 올해 초에도 에듀윌 장학생 10명을 선발하며 총 120명의 에듀윌 장학생을 탄생시킨 바 있다.

에듀윌 사회공헌위원회 관계자는 “교육을 통해 우리 주변 이웃들에게 꿈을 주는 일이 우리가 가장 잘 할 수 있는 일 중 하나”라고 말하며 “교육을 통한 지원 활동을 꾸준히 이어나갈 계획”이라고 소개했다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr