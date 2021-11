[특징주]FSN, K-팝 NFT 서비스…암호화폐 자산 관리·NFT 시너지 극대화

[아시아경제 박형수 기자] 종합 디지털 마케팅 전문기업 FSN FSN 214270 | 코스닥 증권정보 현재가 6,260 전일대비 810 등락률 +14.86% 거래량 4,616,325 전일가 5,450 2021.11.09 09:45 장중(20분지연) 관련기사 FSN, 거래재개…"상호변경·액면병합"FSN, 전방위 블록체인 신사업 다각화… “테크 기반 미래사업 선도”FSN-식스네트워크 “탈중앙거래소 디피닉스, 클레이튼 기반 장기예치풀 론칭” close 주가가 강세다.

9일 오전 9시30분 FSN은 전거래일 대비 12.66% 오른 6140원에 거래되고 있다.

8일 거래를 재개한 FSN은 블록체인 신사업 부문을 전면 확대한다고 밝혔다. 블록체인 테크 산업을 기반 삼아 미래사업을 선도해 가겠다는 취지다.

FSN은 국내 플랫폼 테크 전문 자회사를 활용하여 블록체인 기술개발 전문 기업으로 탈바꿈하기 위한 사업재편에 돌입했다.

첫번째 프로젝트로 FSN 계열사 식스네트워크가 운영 중인 디파이(DeFi) 플랫폼 디피닉스(Definix)의 UI 및 UX 업그레이드를 통해 손쉬운 암호화폐 종합 자산 관리 서비스 환경 구축에 나선다. 전면 리뉴얼하는 디피닉스 플랫폼은 국문화 적용을 통해 국내 고객을 대상으로 한 서비스도 지원될 예정이다.

블록체인 사업 다각화 차원에서 FSN은 NFT(Non-Fungible Token) 사업도 본격적으로 추진한다. FSN은 현재 최대주주 지위를 확보하고 있는 관계사 메이크어스의 대표 브랜드 '딩고(Dingo)'와 손잡고 K-팝 콘텐츠 기반 첫 번째 NFT 서비스 개발에 착수한 상황이다. 메이크어스는 국내 최대 디지털 콘텐츠 기업으로, 대표 브랜드 딩고의 유튜브 누적 콘텐츠는 1만4154개, 조회 수는 70억 회에 이른다.

FSN은 계열사 식스네트워크를 통해 지난해 7월 이미지 저작권(IP) 보호 서비스 스냅(Snap)을 카카오 클립(Klip)으로 연동해 출시하는 등 NFT 관련 기술을 꾸준히 개발하고 상용화했다. 회사 측은 식스네트워크가 클레이튼 거버넌스 카운슬 참여사로서 각종 보안성 검증을 마친 디파이 플랫폼 '디피닉스'를 통해 향후 디파이 사업과 NFT 사업간 시너지도 극대화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr