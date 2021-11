‘물의 요정’ 돌아왔다 … 울산서 멸종위기야생생물Ⅱ급 ‘물고사리’ 동해안 최초 발견

울산 북구 물 빠진 논서 5개체 확인, 논 환경 개선 상징 식물

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 물의 요정이라 불리며 멸종위기야생생물Ⅱ급으로 지정된 ‘물고사리’가 국내 동해안 지역에서는 처음으로 울산에서 발견됐다.

울산시는 지난 10월 30일 김상희 야생화 전문가가 제보를 받고 북구 천곡동 논에서 물고사리 5개체가 서식하고 있는 것을 확인했다고 9일 밝혔다.

김 전문가가 확인한 것은 큰 개체 3포기, 어린 개체 2포기이다.

국립수목원 이강협 전문위원은 “동해안 지역 최초 보고라며 울산으로나 국가적으로 중요한 발견”이라고 말했다.

이 전문위원은 “포자로 번식하는 양치식물인 ‘물고사리’는 벼 생육에 방해를 주지 않으며, 농약 살포를 하지 않는 등 친환경 농법을 했다는 증거”라고 설명했다.

또 “앞으로 개체 수와 생육환경 변화를 살펴보고 변화 상황에 따라 보존관리계획을 수립하고 실행하는 일이 필요하다”고 말했다.

물고사리는 물고사리속 물고사리과 식물이다. 전 세계적으로도 물고사리속에는 4∼6종이 있다고 알려졌다.

영어로는 워터스프라이트(water sprite)로 ‘물의 요정’이다. 포자를 달고 있는 잎이 뿔처럼 생겼다고 해 ‘워터 혼펀(water hornfern)으로도 불린다.

우리나라에서는 절멸한 것으로 알려지다 1990년대 중반부터 발견되면서 2012년 멸종위기야생생물로 지정해 보호하고 있다.

세계자연보전연맹에서도 적색목록에 올라있는 취약한 보호식물이다.

열대, 아열대 지방과 온대지방까지 넓게 분포하는 한해살이 정수 수생식물로 논이나 논둑, 수로에 무리 지어 자란다. 우리나라에서는 부산, 광주, 김제, 서천 등지에서 관찰되고 있다.

울산시 관계자는 “농약 등 논농사 환경 변화에 민감한 식물인 만큼 지속적으로 서식 환경을 관찰해 나갈 것”이라고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr