더몬스포츠, 국내 골프 대회 최초 방역 패스 적용된 전용 통합 플랫폼 개발 운영

- 대회 개별 장소 세분화 및 대회 참가한 선수 및 관계자 전원에 백신 접종 여부, PCR 검사 확인 등 방역 패스 구축

- KOVO컵 대회, V-리그에 이은 성공적 플랫폼 시스템 운영 결과... 프로 스포츠 대회 운영의 새로운 패러다임 제시

국내외 프로스포츠 대회 전문 운영 기업 (주)더몬스포츠가 지난달 부산에서 개최된 'BMW 레이디스 챔피언십'에 참가자들의 방역 및 출입 관리를 위한 모바일 앱 기반의 통합 운영 관리 플랫폼 시스템(이하 'BLC APP')을 도입했다고 전했다.

지난 10월 21일부터 24일까지 개최된 BMW 레이디스 챔피언십은 국내 유일의 LPGA 정규 투어 대회로, 코로나19 확산 여파로 인해 2년 만에 개최되었다. 금번 행사에 국내 골프 대회로는 최초로 플랫폼 시스템을 도입하여 선수 및 주요 관계자를 포함한 대회 참가 인원을 유형별로 세분화하여 등록하고 백신 접종 여부, PCR 검사 결과 확인, 일일 문진표 제출 및 실시간 모니터링, 자체 QR 코드를 활용한 출입 관리까지 다양한 방역 기능을 활용해 대회를 마무리 지었다.

대회 기간에는 개별(시설물) 장소를 유형별로 분류하여 출입 코드를 부여하고 그에 따른 입장 제한을 설정하여 참가자들의 밀접 접촉을 최소화했으며, 엄격한 출입관리까지 이어져 방역 우수 대회로 자리매김했다는 평을 받았다.

특히 응급 상황에 대비해 SOS 기능을 포함, 전담 모니터링 팀을 구성하여 즉각적으로 대처해 대회 기간 내 큰 사건 사고 없이 안전하게 대회를 마무리 지었다.

통합 플랫폼 시스템 (이하 “BLC APP”)은 그 밖에도 대회 참가자들의 편의를 위한 다양한 기능들을 탑재했다. 필수 공지사항 및 대회 소개, 코스와 참가 선수 정보, 조 편성표, 실시간 스코어 등 다양한 콘텐츠 서비스를 제공했으며, 자체 QR 코드와 연동된 모바일 쿠폰 기능을 통해 선수들의 대회장 내 식사 및 식수 관리와 관계자들의 식사 및 기념품 쿠폰을 제공하여 사용자들의 호평을 받았다.

이번 BMW 레이디스 챔피언십 대회의 플랫폼 시스템을 도입한 더몬스포츠 윤기영 대표는 “LPGA 한국 선수 통산 200승의 대기록을 달성하는 현장에 조금이나마 힘을 보탠 것에 자부심을 느낀다"라며, "코로나19 위기 속에서 출전 선수 및 참가자들의 안전과 효과적인 관리형 시스템의 필요성이 맞물려 BMW 레이디스 챔피언십 전용 플랫폼 서비스의 도입과 운영으로 이어질 수 있었다.”라고 전했다.

이어, "앞으로 미국과 유럽처럼 국내에도 갤러리들이 입장하는 골프 대회를 준비하기 위해, 티켓과 굿즈(MD) 연계 서비스 등 관람객 편의를 위한 기능들도 이미 개발을 마친 상태이며, 계속해서 사용자에 대한 피드백을 통해 개선점과 아이디어를 찾고 업데이트하여 더욱 체계적이고 편리한 시스템을 선보일 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 덧붙였다.

엄격한 방역 패스뿐만 아니라 다양한 편의 기능까지 탑재한 더몬스포츠의 플랫폼 시스템은 KOVO컵 대회, V-리그 등 프로 스포츠 경기 운영을 성공적으로 이끈 경험을 기반으로 국내 유일의 LPGA 투어 정규 대회의 명성에 어울리는 통합 플랫폼 시스템을 도입하는데 성공했으며, 앞으로도 적극적으로 활용할 계획이라고 밝혔다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr