관광공사, '부여 사비길' 등 늦가을 걷기좋은 여행길 5곳 선정

[아시아경제 최동현 기자] 한국관광공사는 아름다운 늦가을에 걷기 좋은길 5곳을 11월의 걷기여행길로 추천한다고 9일 밝혔다.

청명한 하늘과 아름다운 단풍을 바라보며 걷기 좋은 이달의 추천 코스는 ▲부여 사비길(충남 부여) ▲석굴암-불국사길(경북 경주) ▲주왕산 계곡탐방로(경북 청송) ▲인천둘레길 6코스 소래길(인천) ▲운곡습지생태길 1코스(전북 고창) 등이다.

부여 사비길은 궁남지, 금성산, 부소산성과 같은 단풍 명소들을 만날 수 있어 가을철에 걷기 좋은 길이다. 유네스코 세계유산에 등재된 ‘백제역사문화지구’와 능산리고분군, 정림사지, 부여 나성 등 사비시대 백제의 유적지들을 볼 수 있다는 것도 큰 장점이다. 특히 부소산성은 잘 보존돼 있는 숲이 자랑거리다.

석굴암-불국사길은 신라시대 불교 문화와 함께 붉게 물든 단풍을 즐길 수 있는 길이다. 세계 최고 걸작품이자 불교의 성지인 석굴암을 시작으로 토함산탐방로 2.2 km, 불국사 단풍길 약 1 km, 불국사까지 볼 수 있다. 또 산속 깊은 곳의 고요함 속에서 차분하고 조용히 맑은 공기를 느낄 수 있다.

주왕산은 매년 가을이면 단풍으로 유명한 여행지 중 한 곳이다. 무장애 탐방구간이기도 한 주왕산 계곡탐방로는 평탄하고 완만한 길로 부이뤄져 있다. 외길이기 때문에 누구나 쉽게 걸을 수 있다. 주왕산 국립공원 주차장에서 시작된 길은 대전사를 지나 용추폭포로 이어지며, 사진을 찍으면서 천천히 걸으면 약 2시간 10분이 소요된다.

인천둘레길 6코스는 가을 단풍, 갈대 군락지와 함께 인천의 아름다운 자연을 만끽할 수 있는 곳이다. 시작점인 인천대공원에서는 울긋불긋한 가을 단풍을 만끽할 수 있고 코스 내 유명 관광지인 소래습지생태공원에서는 은빛 갈대와 핑크빛 염생식물 군락을 만나볼 수 있다. 구간 대부분이 평지에 가까울 정도로 경사가 완만헤 누구나 쉽게 걸을 수 있다.

고창의 운곡습지생태길은 유네스코 세계문화유산과 다양한 식물, 곤충이 서식하는 문화생태관광지다. 이곳에는 800종 이상의 식물, 곤충, 조류는 물론 수달, 황새, 삵 등 멸종위기 야생동물들도 서식하고 있다. 울긋불긋 단풍으로 물든 가을 풍경에도 눈이 가지만, 걷다보면 자연스럽게 기후변화와 동식물 보호에 대한 관심이 커진다.

관광공사는 국민들의 코로나19 우울 극복과 비대면 걷기 여행문화를 확산하기 위해 오는 30일까지 ‘다시 걷는 대한민국’ 캠페인을 진행 중이다. 마스크 착용 등 코로나19 방역수칙을 준수해 개인 단위로 가까운 걷기여행길을 걸으면 되며 ‘두루누비 앱’의 ‘따라가기’ 기능을 활용해 걷기여행길 필수 경유지 3개를 통과하면 완주가 인증된다. 완주시 5000원 상당의 모바일 온누리상품권을 받을 수 있다. 이달의 추천 길과 ‘다시 걷는 대한민국’캠페인에 대한 자세한 정보는 ‘두루누비’ 누리집에서 확인할 수 있다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr