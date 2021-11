"내년 1월까지 강수량 평년과 비슷하거나 적을 것…관심필요"

정부, 11월 가뭄 예·경보…전국 용수공급은 정상적으로 지속

[아시아경제 임철영 기자] 정부가 내년 초까지 전국적으로 용수공급이 원활하겠지만 누적강수량이 평년보다 다소 적고 내년 1월까지 강수량은 평년과 비슷하거나 적을 것으로 전망돼 관심이 필요하다고 9일 밝혔다.

행정안전부에 따르면 전국 농업용 저수지의 평균 저수율은 79.1%로 평년(69%)대비 114.5% 수준으로 인천과 제주를 제외하고는 평년보다 높은 수준을 유지하고 있다. 정부는 11월부터 비영농기에 접어들면서 농업용수 수요가 감소하여 가뭄 우려는 없을 전망이나 강수량과 저수율 등을 상시 점검해 보리, 밀 등 동계작물의 가뭄 피해가 없도록 사전 대비할 방침이다.

생활 및 공업용수 분야의 주요 수원인 다목적댐은 저수량이 평년의 113.3% 수준, 용수댐은 110.1% 수준으로 관리되고 있으나 일부 도서지역 등은 비상급수를 실시하고 있다. 지난 8월 가뭄 ‘경계’ 단계에 진입한 충남 보령댐은 도수로를 가동하고 용수를 감량하는 등의 조치를 하고 있다.

김성중 재난대응정책관은 “중부지역의 적은 강수로 일부지역에 약한 가뭄이 지속되고 있으나, 용수공급은 정상적으로 이루어질 전망”이라며 “내년 1월까지도 평년과 비슷하거나 적은 강수가 전망됨에 따라 각 가정에서도 물 절약에 관심을 갖고 동참해주시기 바란다”고 말했다.

