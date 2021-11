韓관광거점도시 목포 ‘유튜브로 또 세계홍보 나선다’

필 더 리듬 오브 코리아 시즌2 목포편 공개

[아시아경제 호남취재본부 정승현 기자] 대한민국 4대 관광거점도시 전남 목포시가 다시금 유튜브를 타고 세계로 매력을 뽐낸다.

문화체육관광부와 한국관광공사가 제작한 한국관광 홍보영상인 ‘Feel the Rhythm of Korea(필 더 리듬 오브 코리아) 시즌2’의 목포편이 한국관광공사 해외홍보 유튜브 계정 ‘Imagine Your Korea’(이매진 유어 코리아)에 지난 4일 공개돼 8일 10시 현재 조회수 11만 6000여회를 기록 중이다.

목포편은 1분 50초 분량으로 래퍼 마미손이 수산시장 경매사들의 빠른 말을 모티브로 한 랩을 민요 ‘풍년가’와 조합해 선보인다.

시즌2는 목포수협 위판장에서 조기, 갈치, 병어 등을 놓고 펼쳐지는 경매 장면을 비롯해 청호시장, 해상에서의 조업활동 등 생생한 삶의 모습들 위주로 구성됐다.

이와 함께 목포대교를 비롯한 목포 앞바다의 풍광, 항구포차 등 항구도시의 매력을 느낄 수 있는 장면들도 포함됐다.

‘필 더 리듬 오브 코리아’ 목포편은 목포시가 지난해 대한민국 4대 관광거점도시로 선정됨에 따라 시즌1·2가 제작됐다.

시즌1은 지난해 10월 13일 게시된 이후 지금까지 조회수 4,873만여뷰를 기록하며 목포를 전세계에 알리고 있다.

시 관계자는 “시즌1이 관광지가 주를 이뤘다면 시즌2는 활기찬 항구도시로서의 면모가 주를 이루고 있다”며 “시즌2를 통해서도 목포의 매력이 전세계에 널리 알려지기를 기대한다”고 말했다.

