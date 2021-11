김영종 종로구청장 8일 오후 4시 임시청사에서 직원과 주민단체 대표 등 참석한 가운데 퇴임식 가져..."종로구청장에서 종로구민으로 돌아간다. 항상 변함없이 우리 종로구를 사랑하고 여러분을 응원하겠다” 발언...내년 3월9일 종로 국회의원 출마 위해 떠나

[아시아경제 박종일 기자] 김영종 종로구청장이 8일 구청사에서 열린 퇴임식에 참석, 직원들에게 작별 인사를 전했다.

김영종 종로구청장 퇴임식은 이날 오후 4시 임시청사에서 직원과 주민단체 대표 등이 참석한 가운데 ▲감사패 증정 ▲축사 ▲퇴임사 ▲기념 촬영 순으로 이어졌다.

김영종 구청장은 “2010년 민선 5기를 시작으로 지난 12년간 여러분과 함께 할 수 있는 기회가 주어진 것은 큰 영광이었다”면서 “이제 종로구청장에서 종로구민으로 돌아간다. 항상 변함없이 우리 종로구를 사랑하고 여러분을 응원하겠다”고 직원들을 격려했다.

