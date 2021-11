[아시아경제 나주석 기자] 전기자동차 업체 테슬라의 일론 머스크 최고경영자(CEO)가 보유 주식 매각에 관해 트위터에 설문을 부치자 테슬라 주가가 급락 양상을 보였다.

8일 CNBC 방송 등 외신에 따르면 뉴욕 증시 개장 전 프리마켓 거래에서 테슬라 주가는 지난주 종가 대비 5% 하락했다.

테슬라 주가가 이처럼 급락한 것은 머스크 CEO가 6250만명의 트위터 팔로우들에 테슬라 보유 지분 매각 여부를 묻는 설문조사를 실시한 데 따른 것이다.

앞서 머스크 CEO는 세금 문제를 거론하면서 "테슬라 주식의 10%를 팔까 하는데 이를 지지하겠냐"고 물었다. 머스크는 트위터 팔로우들의 응답에 따라 결정을 내리겠다고 답했다.

이같은 설문조사와 관련해 352만명 가량이 응답했는데, 매각을 지지하는 목소리가 58.9%로 많은 상황이다.

