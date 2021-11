경북대병원 이재태교수, ‘한국핵의학청봉상’ 수상

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 경북대병원 핵의학과 이재태 교수가 지난 6일 서울전시컨벤션센터(SETEC)에서 열린 대한핵의학회 창립 60주년 기념 제60차 추계학술대회학회에서 ‘한국핵의학청봉상’을 수상했다.

지난 32년 동안 경북대병원 교수로 재직하고 있는 이재태 교수는 연구자로서 훌륭한 업적 뿐 아니라 오랜 기간 대한핵의학회장 등을 역임하며 국내 핵의학 발전 및 위상을 높이는 데에 크게 기여한 공로를 인정받아 수상하게 됐다.

특히 심장관류스캔의 약물부하검사법 확립과 신약개발, 분자 영상, 핵의학치료, 갑상선핵의학 분야 발전에 노력하는 등 오랜 기간 대한핵의학회와 핵의학 발전에 헌신했다는 평을 받고 있다.

‘한국핵의학청봉상’은 대한핵의학회 청봉상과 한국핵의학상을 합친 것으로 창립회원이자 우리나라 의학선구자인 故 ‘청봉’ 이문호 대한핵의학회 초대 회장의 업적을 기리기 위해 대한핵의학회에서 선정하고, 새한산업에서 지원한다.

