[날씨] 내일 최대 12도 '뚝'…바람불어 더 춥다

[아시아경제 최대열 기자] 화요일인 9일은 전국이 흐리고 곳곳에서 비나 눈이 올 전망이다. 기상청 예보를 보면, 수도권과 강원 영서·충남 서해안·충청 북부 내륙지방·전북에는 가끔 비가 내릴 전망이다.

오후부터는 경북 북부 내륙지방, 밤부터는 충청권과 전남 서부권에도 가끔 비가 내린다. 기온이 낮은 강원 산지나 경북 북동 산지에는 눈이 내려 쌓일 전망이다. 높은 산지에는 새벽부터 아침 사이 비나 눈이 내리는 곳도 있을 전망이다.

비가 내리는 곳은 적게는 5㎜, 많은 곳은 20㎜ 내릴 것으로 기상청은 내다봤다. 눈이 내리는 강원 산간지방은 3~8㎝, 강원 내륙이나 경북 산지에는 1~5㎝ 내리겠다. 강원 산지에는 많은 눈이 쌓여 대설특보 가능성도 있다.

아침 최저기온은 0∼9도로 오늘보다 많이 떨어진다. 북서쪽에서 내려오는 찬 공기 영향으로 오늘보다 7~12도가량 낮고 바람이 많이 불어 체감온도는 더 떨어질 전망이다. 낮 최고기온은 8∼15도로 예보됐다. 눈이 내리는 곳은 밤 사이 기온이 떨어져 빙판길을 조심해야 한다고 기상청은 당부했다.

바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 서해 앞바다에서 1.5∼4.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼2.5m로 높게 일겠다.

