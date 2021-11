유동인구 풍부한 브랜드 상가 ‘힐스 에비뉴 스퀘어몰’ 분양

이제 상업시설에도 브랜드의 영향력이 거세지고 있다. 아파트나 오피스텔 등 주거시설에서 이목을 끌던 브랜드 상품들의 우수한 상품성이 상업시설에도 새롭게 적용될 뿐만 아니라, 동일 단지 내 주거 수요가 상업시설의 배후 수요가 되는 만큼 비교적 안정적인 투자가 가능하기 때문이다.

더불어 오랜 기간 쌓아온 경험을 기반으로 지역 내 우수한 입지를 선점해 비교적 풍부한 배후 수요를 기대할 수 있다. 특히 브랜드 상업시설은 대부분 주거시설과 함께 분양하거나, 앞서 분양한 단지 내 조성되는 경우가 많아 주거 수요가 풍부하다는 점이 큰 장점으로 손꼽힌다.

현대건설이 인천 미추홀구 숭의동 일원에 선보이는 ‘힐스 에비뉴 스퀘어몰’의 경우가 대표적이다. 이 상가는 힐스테이트 숭의역 단지 내 스트리트 상업시설로 지상 1~2층, 100실로 구성된다.

힐스 에비뉴 스퀘어몰은 함께 조성되는 주상복합단지 힐스테이트 숭의역 입주민 총 1,012세대의 주거 수요를 품을 수 있다. 앞서 올해 10월 청약접수를 받은 주거용 오피스텔 ‘힐스테이트 숭의역’은 평균 14.09대 1, 최고 19.96대 1의 경쟁률을 기록하며 입지와 상품을 이미 검증 받았다.

특히 상업시설이 들어서는 미추홀구 내 대규모 개발에 따라 약 1만3,000여 세대의 주거단지가 들어설 예정으로 사업이 완료되면 주거 수요는 더욱 풍부해질 전망이다.

또한 수인분당선 숭의역 바로 앞에 위치한 초역세권 상가로 조성된다. 수인분당선은 서울지하철 1·2·3·4·5·7·8·9호선, 인천지하철 1호선, 신분당선, 경강선 등 수도권에서 운행 중인 대부분 지하철 노선과 환승이 가능해 서울 및 수도권 지역으로 출퇴근하는 직장인 유동 인구가 풍부하다.

상업시설 앞에 대규모 도시숲길이 있어 유동 인구는 더욱 증가할 전망이다. 수인선 숭의역에서 인하대역까지 총 1.5km 구간을 공원으로 조성한 ‘수인선 바람길 숲’이 올해 7월부터 개방됐다. 힐스 에비뉴 스퀘어몰은 이러한 수인선 바람길 숲과 숭의역의 시작점에 위치해 있으며, 대로변 스트리트 상가로 조성돼 가시성, 접근성이 뛰어나다.

수요 확보를 극대화하기 위한 상품 설계도 집약돼 있다. 1층 수인선 바람길 숲 시작점에 위치한 곳에 입구광장을 조성해 만남의 장소로 활용될 수 있는 집객 중심의 설계를 적용했다. 또한 2층 상업시설의 경우 전면부에 1층 입구광장과 거리를 조망할 수 있는 테라스형 동선을 배치하여 노출성을 극대화했다.

한편, 힐스테이트 숭의역은 지하 4층~지상 최고 47층, 아파트 748세대, 주거용 오피스텔 264실 등 총 1,012세대 규모로 조성된다. 견본주택은 코로나19 확산 및 감염 예방을 위해 사전 방문예약제로 운영 중이다. 견본주택 방문 시 동반 1인까지 입장이 허용되며, 마스크 미착용, 체온 측정 시 37.5도 이상이면 입장이 제한될 수 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr