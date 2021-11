홍준표 "진 사람이 감옥 가는 처절한 대선… 안타깝다"

"민심서 압승하고 당심서 지는 희한한 경선"



[아시아경제 나예은 기자] 국민의힘 홍준표 의원이 내년 3월 치러지는 대선에 대해 "두 분 중 지면 한 사람은 감옥 가야 하는 처절한 대선"이라고 평가했다.

지난 5일 국민의힘 대선 경선에서 2위로 고배를 마신 홍 의원은 8일 페이스북에 "이전투구(泥田鬪狗, 진흙탕에서 싸우는 개) 대선에서 부디 살아 남는 대선이 되도록 부탁드린다"며 이같이 썼다.

더불어민주당의 이재명 대선후보는 '대장동 개발 특혜' 의혹과 관련해, 국민의힘의 윤석열 대선후보는 '검찰 고발사주' 의혹과 관련해 논란이 되고 있는 점을 꼬집은 것이다.

홍 의원은 "비리혐의자끼리 대결하는 비상식 대선이 되어 참으로 안타깝다"며 "그러나 그것도 당원과 국민들의 선택인데 도리가 없다"고 말했다.

이어 "차기 대선판이 석양의 무법자 처럼 되어 간다"며 "민심에서 압승하고 당심에서 지는 희한한 경선이였지만 나는 그것이 선거의 룰이였기 때문에 깨끗하게 승복한 것"이라고 강조했다.

그는 "부디 대선은 민심의 100분의 1도 안 되는 당심으로 치를 생각은 하지 말라"며 "민심을 따라가는 당심이 되도록 하라"고 덧붙였다.

한편 홍 의원은 국민의힘 대선후보 경선에서 여론조사에서 윤 후보에 승리했지만, 당원투표에서 뒤처져 2위에 머물렀다. 그는 경선 이후 해단식에서 "백의종군하는 것과 원팀 정신을 주장하는 것은 별개"라며 '윤석열 선대위' 참여를 거부했다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr