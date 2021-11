동원개발, ‘신풍역 비스타 에코(VISTA ECO)’ 10~11일 청약 진행

㈜동원개발은 이달 서울 영등포구 신길동 일대에 조성되는 신풍역세권 청년주택 단지내 상업시설 ‘신풍역 비스타 에코’ 청약을 받는다. 이 단지내 상업시설은 지하 2층~지상 2층 연면적 55,168 ㎡, 145실 규모로 구성된다.

서울 지하철 7호선 신풍역과 직통으로 연결되는 상업시설로 우수한 입지여건에 자리잡고 있는데다 배후수요와 개발호재도 풍부하다.

우선 지하철 7호선 신풍역이 상가 지하 2층과 연결되는 초역세권 상가인데다 신길로, 신풍로, 대방천로 등 3개 도로면과 접해 있어 차량을 이용한 수요 확보도 용이하다. 특히 신풍역의 경우 오는 2024년 신안산선과 환승될 예정에 있다.

576가구(전용 15~53㎡)의 청년주택 입주민을 고정수요로 확보할 수 있는 것을 비롯해 인근 주택가 및 2만여 가구의 대규모 단지가 조성되는 신길뉴타운이 있어 풍부한 배후수요를 갖추고 있다.

여기에 인근으로 5개구역에서 정비사업을 통해 약 5,400여 가구가 공급될 예정에 있어 신풍역 중심의 상권확장은 물론 배후수요도 더욱 증가할 전망이다. 이와함께 대길초, 영신고 등의 교육시설도 인접해 있어 학생수요 확보도 가능하다. 또한 아파트 단지내 위치해 있고, 반경 1㎞ 이내에 메인 상권이 없는 항아리 상권인 만큼 내부 수요 확보에도 수월하다.

신풍사거리 대로변 코너형 설계와 3개 도로면과 접해 있어 가시성과 접근성이 우수하다. 여기에 야외테라스공간(지상 2층), 외부공원(지상 3층), 잔디광장(지상 1층), 썬큰광장(지하 1층~지상 1층), 중앙광장(지하 2층), 휴게공간(지하 1층~지상 2층), 미디어파사드 등의 다양한 특화공간 마련을 통한 상환경 개선으로 고객들의 체류시간을 높일 예정이다. 또한 층별 에스컬레이터 설치로 고객들의 이동동선도 수월하게 했다.

에코클린시스템도 적용된다. 상가 내에는 에코시스 월매트, 초대형공기청정기 등이 설치돼 미세먼지와 코로나 19로부터 안전한 차별화된 방역시스템을 제공한다.

주변 상환경을 고려한 차별화된 층별 MD 구성도 계획돼 있다. 지하 2층에는 지하철과 연결 통로가 있다는 점을 고려해 대형마트, 케쥬얼, 다이닝, 테이크아웃 카페 및 베이커리, 잡화 등을, 지하 1층에는 병의원, 뷰티, 헤어, 에스테틱 등을 배치할 계획이다. 1층에는 유명 프리미엄 커피숍, 패스트푸드, 편의점, 통신사, 부동산 등의 생활밀착형 시설을, 2층에는 프리미엄 다이닝, 라운지 펍, 패밀리 레스토랑 등을 도입해 상가 전체의 활성화는 물론 상가의 가치를 높일 계획이다.

청약은 오는 10(수)~11일(목) 양일간 진행되며, 청약신청금 수납은 10일(수) 하루만 받는다. 12일(금) 당첨자 발표 후 12(금)~13일(토) 이틀 동안 계약이 진행된다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr