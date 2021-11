SG다인힐, ‘붓처스컷 도산’ 플래그십 스토어 오픈

㈜SG다인힐은 신사동 도산공원 인근에 정통 스테이크 하우스 붓처스컷의 플래그십 스토어인 ‘붓처스컷 도산’을 오픈 한다고 8일 밝혔다.

붓처스컷 도산은 1층과 2층 총 120석 규모로 브라운 컬러 우드 소재의 클래식함과 고풍스러운 인테리어로 고객들의 시선을 사로잡으며 매장 전면부가 통유리창으로 되어 개방감 있는 분위기를 한껏 자랑한다.

붓처스컷 도산은 수년간 자체 연구를 통해 개발한 그릴과 숙성 기술로 차별화된 스테이크와 아메리칸 클래식 브런치를 붓처스컷 스타일로 재해석한 10가지의 브런치 메뉴를 새롭게 선보인다. 정통 아메리칸 스타일의 비주얼과 맛을 자랑하는 브런치 메뉴는 붓처스컷 매장 중 도산점에서만 특별히 만나볼 수 있다.

부드러운 식감과 섬세한 풍미의 파르마햄을 사용한 ‘랍스터와 파르마 햄의 두 가지 에그 베네딕트’, 콘비프를 듬뿍 올린 특별한 팬케이크 ‘콘비프 해시와 더치 팬케이크’, 달콤하고 부드러운 ‘버터밀크 팬케이크와 베이컨 초콜릿’, 크로아상에 햄과 치즈를 넣고 그릴에 구운 ‘크로니(Croni): 크로아상 파니니’ 등 고객들의 기호에 따라 다양하게 즐길 수 있다.

또한 붓처스컷의 기존 시그니처 스테이크 메뉴 외에도 붓처스컷 도산점에서만 제공되는 붓처스 갈비와 로스트 비프 등 부드러운 로스트 스테이크 카테고리가 주요 메뉴로 자리를 잡게 된다. 뼈와 함께 조리되는 동안 베어 나오는 풍미가 맛을 더욱 진하고 깊게 만드는 1kg의 포터하우스와 티본, 토마호크 등도 맛 볼 수 있다.

붓처스컷 도산점은 플래그십 스토어 오픈을 기념해 다양한 프로모션을 진행할 계획이다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr