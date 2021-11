삼화페인트 디지털 광고 캠페인 ‘삼화니까 안심이다’ 유튜브 조회수 100만뷰 돌파

- 10월 한 달간 진행한 디지털캠페인 성료…

- “영화 같은 영상미, 페인트 광고 맞아?”

삼화페인트공업(주)(대표이사 오진수 사장)의 디지털 광고 캠페인 ‘삼화니까 안심이다’가 호평 속에 마무리됐다.

삼화페인트가 지난 10월, 기업 공식 SNS에서 진행한 이번 캠페인은 영화를 방불케 하는 영상미에 배우 이호철의 명품 연기력이 더해져 캠페인 메시지를 확실하면서도 유쾌하게 전달했다는 호평을 받았다. 지난달 15일 공식 유튜브 채널 ‘삼화TV’에 공개한 캠페인 영상은 일주일 만에 조회 수 100만을 달성하고 1,300개 이상의 댓글이 달렸다.

영상은 숏폼 콘텐츠에 익숙한 2030 세대의 특성을 고려해 삼화페인트의 ‘안심 기술’을 주제로 3편의 옴니버스 에피소드로 기획됐으며, 각기 다른 공간에서 삼화페인트의 제품이 활용되는 모습을 그려냈다.

세 편의 영상 중 가장 높은 조회 수를 기록한 ‘아그들을 지켜라’ 편에서는 배우 이호철이 근엄한 표정으로 검은색 승용차를 운전하며 부하에게 “연장 챙겨 출발해라, 여기 작업 좀 해야겠다”고 의미심장한 말을 남긴다. 하지만 이어지는 장면에서는 이호철과 그의 부하들이 아이들이 등교하기 전인 아침 시간을 활용해 학교 앞에 옐로카펫(어린이 보호구역)을 도장하는 반전이 드러나 웃음을 유발한다. 이어 ‘어린이 보호구역 안심할 수 있게’, ‘삼화니까 안심이다’라는 카피와 함께 영상이 마무리된다.

이처럼 이번 캠페인은 제품의 특징을 상세하게 설명하는 대신 제품이 사용되는 상황으로 묘사하며 간결한 카피를 제시해 ‘유쾌하고 직관적’이라는 평을 받고 있다. 배우 이호철의 이미지를 십분 활용해 광고 메시지를 효과적으로 전달한 점도 눈길을 끈다.

삼화페인트 관계자는 “이번 디지털 캠페인을 통해 삼화페인트의 슬로건 ‘삼화니까 안심이다’가 일반 대중들에게 각인된 것 같아 기쁘게 생각한다”면서 “삼화페인트는 앞으로도 안심되는 일상과 공간을 만들어가기 위해 최선을 다할 것”이라고 전했다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr