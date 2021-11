수산양식산업 미래 위한 '인공지능 모델 경진대회' 개최

수산양식산업의 미래를 위한 인공종자생산 산업을 활성화하기 위한 ‘인공지능 모델 경진대회'가 열린다.

최근 4차 산업혁명의 영향으로 산업 전반에 인공지능 기술이 활발하게 적용되면서, 전통적인 수산양식업도 첨단의 인공지능을 채택하여 미래의 산업으로 나아갈 길을 모색하고 있다. 이에 따라 과학기술정보통신부, 한국지능정보사회진흥원, 전남대학교 수산해양대학이 주최 하고 스마트수산양식연구센터, 바인드웍스, 일해수산 주관으로 '2021 수산양식 인공지능 모델 경진대회'가 열린다.

이 대회는 수산양식 먹이생물인 플랑크톤의 감소와 먹이생물의 대량 배양·배급에 어려움을 겪는 수산양식업과 관련 인공종자 생산업의 어려움을 해결하기 위한 것으로, 참가자들의 참신하고 다양한 아이디어를 통해 수산양식산업전반에 걸친 먹이생물의 활용방안을 찾으려는 것이다.

수산양식업에서는 ‘인공종자생산’ 기술의 개발이 매우 중요하며, 이를 위해 인공종자 먹이생물의 계획적인 대량 생산과 관리 등의 최적화가 필요한데, 그간 기술적인 어려움으로 종자생산과정에서 대량 폐사하거나 분야별 먹이생물의 활용도가 떨어지는 등의 문제가 있었다.

대회를 주최한 기관에서는 이번 경진대회가 AI를 기반으로 하는 수산양식산업 전반에 걸친 먹이생물의 활용방안을 찾을 수 있는 계기가 되기를 기대할 뿐만 아니라, 수산양식산업에 대한 시민들의 관심도 높일 수 있을 것으로 보고 있다.

대회의 주제는 ‘수산양식 인공지능 모델 관련 아이디어’이며, 참가대상은 대학생과 취업준비생 등 인공지능산업 및 수산양식업에 관심이 있는 개인이나 4인 이하의 팀이면 가능하며 신청은 전남대학교 스마트수산양식연구센터 플랫폼에서 11월 8일부터 12월 3일까지 4주간 신청서를 작성하여 제출하면 된다.

수상작은 서류평가와 발표평가를 통해 선정되며, 대상 300만원, 금상 200만원 등 5명에게 총 700만원을 시상할 예정이며 대회는 오는 12월 10일 (금) 오후2시 전남대학교 여수캠퍼스 이학관 107호에서 열린다.

평가는 주제선정, 분석기법, 활용가능성, 타당성, 성과지표 등을 기준으로 하며 서면평가는 오는 12월 4일(토)~12월7일(화)에, 발표평가는 대회 당일인 12월10(금)에 이뤄질 예정이다.

