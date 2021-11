마곡지구 광역수요 품은 ‘르웨스트 에비뉴 767' 상업시설

서울식물원, LG아트센터, 대규모 유통시설 배후수요 기대

서울 강서구 마곡지구에 들어서는 ‘르웨스트’ 내 상업시설 ‘르웨스트 에비뉴 767’는 국내 최대 규모의 마이스 시설과 함께 조성돼 활발할 상권을 형성할 전망이다.

르웨스트 에비뉴 767이 조성되는 르웨스트는 서울특별시 강서구 마곡특별계획구역 내 총 4개 블록(CP1, CP2, CP3-1, CP3-2)으로 구성된다. CP2블록은 대지면적 2만810㎡, 지하 6층~지상 13·15층, 총 5개 동으로 이뤄지며, 상업시설 르웨스트 에비뉴 767은 이 가운데 지하2층, 지상1층, 지상2층 등 3개 층에 총 210실 규모로 건설된다.

도보권에 서울식물원이 위치해 있어 쇼핑과 여가, 휴식, 힐링 등을 동시에 이용할 수 있다. 마곡지구 내 약 50만㎡ 규모에 조성된 서울식물원은 시민들이 일상에서 식물을 관람하며, 도시 자연생태계 보전 및 회복이라는 공익 기능을 수행하고 있어 연간 약 700만명의 방문객이 찾는 곳이다. 마곡나루역(9호선, 공항철도)과 마곡역(5호선) 등 대중교통을 통해 접근할 수 있다.

여기에 오는 2022년 10월 LG아트센터가 마곡지구로 이전 및 개관할 예정이다. 지난 2000년 강남구 역삼동에서 개관한 LG아트센터는 해외 화제작을 국내에 소개하는 공연장으로, 마곡나루에 조성되는 새 LG아트센터는 1,300석의 대극장과 300~400석의 블랙박스 씨어터가 들어서며 이곳과 도보 약 10분 거리에 위치한 르웨스트 에비뉴 767은 관람객 유동인구를 포함해 배우, 기획자, 연출자, 평론가 등 공연 관계자들의 배후수요가 있다.

이 외에도 르웨스트 남측에 위치한 CP4 블록에 대규모 유통시설이 입점할 예정으로 상가 운영 시 편의성을 극대화하는 것은 물론 유동인구 흡수가 가능하다.

이처럼 마곡지구 내 여러 기관 및 시설들과의 시너지 효과를 낼 르웨스트 에비뉴 767은 유동인구 외에도 다양한 배후수요가 있다.

대규모 주거단지가 형성된 방화동, 발산동, 화곡동 등 강서구 타 지역들과 차량으로 약 15분 거리로 약 27만명의 강서구 거주민 수요와 약 12,000여세대의 마곡 M-VALLEY 거주민 수요도 갖췄다. 여기에 9호선과 공항철도가 지나는 마곡나루역, 5호선이 지나는 마곡역을 갖춘 트리플 역세권 입지로 폭 넓은 광역 수요가 있다.

또한 마곡지구에 롯데, LG, 코오롱 등 대기업을 비롯해 다수의 중소기업이 입주하는 마곡 R&D 산업단지가 조성되고 있으며, 이를 통해 약 16만명의 고소득 상근배후수요가 포진해 있다.

특히 준공 전부터 관심을 받고 있는 국내 최대규모의 마이스 시설 르웨스트를 찾는 이용객들까지 더해져 365일 활발한 상권이 탄생할 것으로 예상된다.

분양 관계자는 “마곡지구에 들어서는 상업시설 ‘르웨스트 에비뉴 767’이 인근에 있는 서울식물원, LG아트센터, 대규모 유통시설 등 여러 기관 및 시설들과 시너지 효과를 내며 활발한 상권을 형성할 것으로 기대된다”라고 전망했으며, 또한 “마곡지구가 서울 서부권을 대표하는 업무지구로 자리매김하고 있는 가운데, 이 상업시설은 근로자 수요에 거주민 수요, 르웨스트 방문객 수요 등 풍부한 배후수요를 갖춰 투자자들의 사이 옥석 투자처로 주목받고 있다”고 전했다.

르웨스트 에비뉴 767 홍보관은 현재 사전 예약제로 운영 중이다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr