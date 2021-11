이베이코리아, 빅스마일데이 씀씀이 커졌다…구매객단가 7%↑

[아시아경제 임춘한 기자] 이베이코리아는 G마켓, 옥션, G9가 진행하는 연중 최대 쇼핑 축제인 '빅스마일데이'에서 1인당 구매객단가가 지난해 보다 크게 증가했다고 8일 밝혔다.

지난 1일부터 4일까지 빅스마일데이 행사 직후 구매객단가를 분석한 결과 지난해 행사 대비 평균 7% 증가한 것으로 나타났다.

상대적으로 고가의 제품일수록 더 인기를 끌었다. PC·모니터의 경우 전년 대비 56% 증가하면서 객단가 신장률이 가장 컸다. 지난해엔 100만원짜리 상품을 구매했다면 올해는 156만원짜리 제품을 장바구니에 담았다는 의미이다. 또한 계절가전(26%), 음향기기(21%), 영상가전(20%) 등 가격대가 비싼 품목군에서 프리미엄 제품을 찾는 경향이 두드러졌다.

생활 필수품목들도 구매객단가가 증가했다. 바디·헤어(21%), 생필품(12%), 가공식품(9%) 등이 대표적이다. 패션·잡화 상품의 객단가도 증가하며 위드 코로나로 인한 기대심리를 반영했다.

G마켓 관계자는 “위드 코로나 등 소비심리가 회복되는 기대감에 맞춰 역대 최대 규모와 강력한 혜택은 물론 신개념 특집 라이브방송, 스타벅스 라운지, 댄스챌린지 등 다양한 이벤트를 기획한 것이 호응을 이끌어낸 것으로 보인다”며 “2주차 역시 특가 상품을 대거 쏟아내 이 열기를 이어갈 예정”이라고 말했다.

