기존 판매량보다 10% 초과 보관하면 요소수 '매점매석'…최고 징역3년·벌금1억

정부, 매점매석 금지 고시 8일부터 시행

[세종=아시아경제 김현정 기자] 요소수를 매점매석하다 적발되면 3년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다. 기존 월평균 판매량보다 10%를 초과해 보관하거나, 수입·제조 또는 매입한 날부터 10일 이내 판매하지 않았을 경우 등이 매점매석 행위에 해당된다.

7일 정부는 이 같은 내용의 '촉매제(요소수) 및 그 원료인 요소 매점매석행위 금지 등에 관한 고시'를 법제처 및 규제 심사 등을 거쳐 오는 8일 0시부터 올해 말까지 시행한다고 밝혔다.

이에 따라 누구든지 매점매석행위를 하고 있다는 사실을 인지한 경우 주무부처인 환경부 및 산업통상자원부 신고센터에 신고할 수 있다. 환경부와 산업통상자원부는 신고를 받거나 위반행위를 인지한 때에는 법위반 여부를 확인하고, 시정명령 등 조치를 취하게 된다.

매점매석 행위를 한 자는 물가안정에 관한 법률 제26조에 따라 3년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다. 매점매석행위 금지 고시 시행에 맞춰 환경부, 산업부, 공정위, 국세청, 관세청 등 관계부처로 구성된 합동 단속반도 가동해 매점매석 행위에 대해 대응한다.

매점매석 행위는 요소수나 그 원료인 요소를 폭리 목적으로 과다하게 보유하거나, 같은 목적으로 판매를 기피하는 행위 등으로 규정한다. 또한 그 여부는 기존 판매량과 비교해 현저히 많이 보관했는지를 기준 중 하나로 삼는다.

우선 2020년 1월 1일 이전부터 영업을 한 사업자의 경우 조사 당일을 기준으로 2020년 1월 1일~2020년 12월 31일 월평균 판매량보다 10%를 초과해 보관하는 행위는 매점매석으로 본다. 2020년 1월 1일 이후 신규로 영업을 한 사업자의 경우 영업 시작일부터 조사 당일까지의 월평균 판매량보다 10%를 초과해 보관하는 행위로 규정했다. 2021년 1월 1일 이후 신규로 영업을 한 사업자의 경우에는 수입·제조 또는 매입한 날부터 10일 이내 판매하지 않는 행위를 매점매석으로 본다.

다만 해당 사업자가 조사 시점에 소비자의 반환 증가로 해당 제품을 과다하게 보관할 수밖에 없거나 유류비 등 반환 비용을 충당하기 어려울 정도로 보관량이 적어 판매를 기피하는 등 정당한 사유가 있을 경우에는 처벌을 피할 수 있다.

