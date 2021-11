日 기시다, 새 외무상에 '기시다파 좌장' 하야시 내정

[아시아경제 강나훔 기자]일본 집권 자민당 간사장으로 자리를 옮긴 모테기 도시미쓰(66) 외무상의 후임으로 하야시 요시마사(60) 전 문부과학상이 내정된 것으로 알려졌다.

6일 요미우리신문에 따르면 기시다 후미오 총리는 새 외무상에 하야시를 기용하겠다는 의향을 전날 여당 간부진에 전했다. 정식 임명은 오는 10일 제2차 기시다 내각 출범에 맞춰 이뤄질 예정이다.

지난달 4일 취임한 기시다 총리는 지난달 31일 총선에 의해 중의원이 새로 구성됨에 따라 10일 소집되는 특별국회에서 총리로 재지명된 뒤 2차 내각을 발족할 예정이다.

기시다 2차 내각에선 새로 임명되는 외무상 외에는 1차 내각의 각료들이 그대로 유임될 것으로 관측되고 있다.'

하야시는 기시다 총리가 이끌어온 자민당 내 파벌인 고치카이(일명 기시다파)에서 좌장을 맡고 있다. 도쿄 출신으로 도쿄대 법학부를 나와 미국 하버드대 대학원을 졸업하고 미쓰이 물산 등의 회사원 생활을 거쳐 1995년 참의원 선거에서 처음 당선해 5선 경력을 쌓았다.

2009년 아소 내각에서 경제재생정책상, 2012년 2월 시작된 제2차 아베 내각에서 농림수산상과 문부과학상을 지냈다.

그가 문부과학상으로 있던 2018년 3월 일본 정부는 독도가 일본 고유 영토라고 가르치도록 하는 고교학습 지도요령을 확정·고시했다.

현지 언론은 영유권을 둘러싼 중국과의 대립, 북한의 반복된 탄도미사일 시험 발사, 한국·러시아 등과의 현안, 주일미군 주둔 비용 분담 협상 등 산적한 외교 과제를 고려, 정책통으로 불리는 하야시를 외무상으로 기용한 것으로 분석하고 있다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr